Elezioni, Chiaraluce (Casapound) capolista nel Lazio per Italexit

Alla fine il motivo per cui si è rotto il patto elettorale tra ItalExit di Gianluigi Paragone e Alternativa di Pino Cabras si è concretizzato: Carlotta Chiaraluce, esponente di spicco di CasaPound, sarà candidata come capolista alla Camera per ItalExit nel Lazio il 25 settembre.

Il 20 agosto in Molise il partito sovranista, no Euro e no green pass del giornalista ed ex grillino Paragone ha concluso positivamente la raccolta di firme per potersi regolarmente presentare alle politiche, anche se i documenti sono attualmente al vaglio della Corte d'Appello di Roma.

Chiaraluce, 38 anni di Ostia, è sposata con un altro influente esponente del movimento neofascista, Luca Marsella. E' stato il primo eletto a Roma per CasaPound, nel municipio X. Nelle ultime settimane sono comparsi alcuni cartelloni elettorali che raffigurano Chiaraluce insieme all'ex leghista William De Vecchis, senatore uscente confluito in Italexit.

"Siamo pronti ad essere la voce di tutti coloro che in questi due anni sono stati emarginati, ghettizzati e lasciati senza lavoro dal Governo Draghi" ha annunciato Chiaraluce in un recente post sulla sua pagina Facebook.

Nel Lazio, ItalExit candiderà anche la vicequestore Nunzia Schillirò, sospesa nel 2021 per essere intervenuta ad una manifestazione di no vax e no green pass. La sospensione è stata rinnovata a luglio, per altri sei mesi.