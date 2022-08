Elezioni, Catarci candidato al Senato. Ed entra in gioco anche l'ambientalista Muroni

Il "piccolo" terremoto lucano si è fatto sentire anche a Roma e nel Lazio. La rinuncia - forzata - alla candidatura del segretario Pd della Basilicata Raffaele La Regina, accusato di antisemitismo per un paio di post Facebook di 5 anni fa nei quali negava l'esistenza dello Stato d'Israele e lo accusava di violenze contro i palestinesi, ha avuto delle ripercussioni anche da noi.

Infatti, subito dopo la sofferta decisione del giovane esponente dem, il segretario nazionale Enrico Letta lo ha sostituito con Enzo Amendola, già candidato nel collegio della Campania, ma dietro al ministro della salute Roberto Speranza e alla senatrice Valeria Valente. Per sostituirlo, Letta ha chiesto all'ex portavoce di Matteo Renzi e già deputato, Filippo Sensi, di accettare la candidatura nel listino campano. E così si è liberato un posto a Roma, nel collegio uninominale Roma 3 al Senato, l'area del III, IV, V e VI municipio.

Ad occuparla è stato chiamato Andrea Catarci, assessore alla partecipazione e alla città dei 15 minuti di Roma Capitale: “Grazie alla coalizione democratica tutta e a Sinistra Italiana/Verdi in particolare per la fiducia accordatami - ha dichiarato - con la candidatura al collegio uninominale Roma 03 per il Senato, un collegio ampio composto dai Municipi III, IV, V e VI. Non partiamo certo con i favori del pronostico ma ce la metteremo tutta per dar voce ai quartieri, alle persone e alle organizzazioni sociali che li animano, per reddito, lavoro, conversione ecologica, servizi di prossimità, disarmo, diritti e libertà personali, per contendere palmo a palmo alle destre la città e il Paese”.

Inoltre, Letta sabato 20 agosto ha chiesto a Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente ed eletta nel 2018 con Liberi e Uguali, di candidarsi in un collegio uninominale alla Camera. A questo punto dovrebbe essere il Roma 7, quello che include i municipi XIII, XIV e XV e in seguito alla direzione nazionale del 15 agosto era rimasto vuoto per essere assegnato ad un esponente della coalizione di centrosinistra non appartenente al Pd. "Accetto la proposta di Enrico Letta - ha fatto sapere l'ecologista - . Sarò candidata in un collegio uninominale nella Capitale. Una sfida impegnativa che porterò avanti con tutta la mia energia. Questa è la mia città. Roma è casa mia".