Elezioni, ecco i candidati in corsa e le sfide per un posto in Parlamento

Domani 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste da presentare alle elezioni politiche del 25 settembre. Le formazioni sono quasi completamente definite e anche le più recenti rinunce (vedi per il centrosinistra De Angelis nel Lazio 1) sono state sanate. Nel centrodestra la maggior parte dei nomi sono ufficiali, è l'esatta collocazione ancora a non esserlo, ma è questione di ore, come anche per il Terzo Polo di Renzi e Calenda e il M5S di Conte.

I candidati del Pd e dei suoi alleati

Per quanto riguarda la coalizione dei Democratici e Progressisti (Pd con Articolo 1, +Europa, Sinistra Italiana e Verdi) già da Ferragosto sono ufficiali i capilista nei plurinominali di Camera e Senato: nel primo caso Cecilia D'Elia e Bruno Astorre guidano i rispettivi listini, mentre nel secondo ci sono Nicola Zingaretti, Michela Di Biase e Claudio Mancini per quanto riguarda Lazio 1. Nel Lazio 2 Marianna Madia (Viterbo) e Matteo Orfini (Frosinone e Latina). Agli uninominali per il Senato ci sono Alessandro Mazzoli (Rieti, Viterbo e parte dell'area metropolitana), Emma Bonino al centro storico, Andrea Catarci in III e IV municipio al posto di Filippo Sensi spedito in Campania da Enrico Letta per sostituire Enzo Amendola, Monica Cirinnà in VII, VIII (senza Garbatella), IX, X, Fiumicino e Ciampino, poi Serena Gara e Sergio Messore. Per la Camera, sempre agli uninominali: il Demos Paolo Ciani per I e II municipio insieme a Garbatella, Enzo Foschi nel III e IV, Elisa Castellano nel V e VI, Roberto Morassut nel VII, VII e Ciampino, Patrizia Prestipino al IX, X e Pomezia, Caudio Mancini XI, XII e Fiumicino, probabilmente Rossella Muroni per XIII, XIV e XV, Lina Giannino a Velletri, Marco Vincenzi a Guidonia e poi Linda Ferretti, Alessandra Clementini, Tommaso Malandruccolo, Andrea Turriziani e Rita Visini per le province laziali.

Fratelli d'Italia conferma i big uscenti, per la Lega Matone e Durigon

Nel centrodestra il grosso dei collegi è appannaggio di Fratelli d'Italia che ha deciso di confermare i deputati uscenti Francesco Lollobrigida, Fabio Rampelli, Marco Silvestroni e Paolo Trancassini. Rampelli secondo quanto risulta a RomaToday viene dato per il Roma 3 del collegio Lazio 1 alla Camera. Maria Teresa Bellucci dovrebbe essere candidata nel collegio Roma 4, sempre alla Camera mentre la new entry Luciano Ciocchetti, ex centrista, sarebbe in pole per il Roma 5, quello dei municipi XI e XII. Confermata per la Lega la presenza della già consigliera capitolina Simonetta Matone, ufficialmente nel collegio 2 del Lazio 1 all'uninominale per la Camera. Il coordinatore del partito nel Lazio, Claudio Durigon, accetta la sfida nella sua Viterbo, mentre l'ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani dovrebbe essere l'uomo scelto per il collegio uninominale 5 del Lazio 2 alla Camera. Forza Italia darà spazio a Maurizio Gasparri (Senato) e Paolo Barelli (in un listino plurinominale come capolista).

M5S: il listino di Conte fa un brutto scherzo all'uscente Flati

Dopo le parlamentarie il M5S ha stilato le liste, pubblicate sul sito. L'esito del voto - il più partecipato di sempre con oltre 50.000 attivisti che hanno espresso la loro preferenza - è stato comunque condizionato dal listino bloccato deciso dal leader Giuseppe Conte. Infatti, anche chi ha ottenuto un numero elevato di voti online - per esempio l'uscente Francesca Flati - non si ritrova come capolista. Andando per ordine: capilista nel Lazio 1 alla Camera (plurinominale) sono Livio De Santoli, Alfonso Colucci e il capogruppo alla Camera uscente Francesco Silvestri, cooptato dall'ex presidente del consiglio. La sua presenza fa scivolare Flati al secondo posto del listino. Nel Lazio due in testa due donne: Simona Sassara e Ilaria Fontana. L'ormai ex deputato Manuel Tuzi e l'ex consigliera comunale Eleonora Guadagno sono al terzo e quarto posto del loro listino, nel Lazio 1. Al Senato nel collegio plurinominale Lazio 1 c'è Alessandra Maiorino capolista (la più votata alle parlamentarie), dietro di lei l'ex consigliere del III municipio Roberto Monaldi. Nel Lazio 2 capolista l'ex ministro Stefano Patuanelli. Non sono stati ancora pubblicati i candidati agli uninominali.

Le sfide: Calenda contro Bonino, Ciocchetti contro Mancini, Foschi contro Matone

Per quanto riguarda le sfide nei collegi uninominali, ce ne sono alcune già definite, altre che si definiranno nelle prossime ore con la consegna ufficiale delle liste. Una che sicuramente andrà in scena è quella tra due ex alleati nel collegio di Roma centro al Senato tra la leader di +Europa Emma Bonino e quello di Azione Carlo Calenda. Una partita dal pronostico difficile, ma che potrebbe riservare brutte sorprese alla coalizione del centrosinistra considerando gli eccellenti risultati della lista Calenda alle amministrative del 2021 proprio nei territori più centrali.

Alla Camera Paolo Ciani dovrebbe vedersela con la ministra uscente per le pari opportunità, Elena Bonetti. Ex Pd, dal 2019 è entrata in Italia Viva seguendo Matteo Renzi. I due si contendono il collegio 1, quello del I, II e Garbatella. In III e IV il vicesegretario del Pd Lazio Enzo Foschi se la vedrà con la consigliera comunale della Lega, Simonetta Matone. Roberto Morassut e Maria Teresa Bellucci si contendono VII, VIII e Ciampino, mentre Luciano Ciocchetti fresco di passaggio a Fratelli d'Italia va a giocare la partita per adesso contro Claudio Mancini. Il sindaco di Palombara Sabina potrebbe essere candidato nella zona di Eur, Ostia e Pomezia trovandosi di fronte la dem Patrizia Prestipino.