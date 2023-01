Elezioni regionali, Bianchi: "Daremo vita ad un assessorato alla cultura della legalità"

Da presidente della Regione Lazio inserirò il principio dell’antimafia e della legalità all’interno dello statuto regionale. Voglio dare vita ad un assessorato alla Cultura della legalità, perché è indispensabile costruire un tessuto sociale con cui contrastare mafie e illegalità grazie anche al supporto di associazioni e di organismi che le combattono quotidianamente.

La cultura della legalità

La lotta alla criminalità e l’affermazione del principio di legalità messe nero nello statuto della regione. La candidata alla presidenza del Lazio, Donatella Bianchi, ha annunciato che in caso di sue elezioni metterà in campo dei provvedimenti in difesa di valori ritenuti imprescindibili. “Da presidente della Regione Lazio inserirò il principio dell’antimafia e della legalità all’interno dello statuto regionale” ha dichiarato l’ex presidente del WWF Italia, ora in corsa con la coalizione composta dal M5s e dal Polo progressista di sinistra ed ecologista. Non è solo quella l’intenzione della candidata che, in vista del ritorno alle urne, è impegnata in un serrato tour in tutta la regione.

Il tour pontino

Bianchi, che nella giornata del 28 gennaio ha fatto tappa all’isola di Ventotene, la prima ad aver sperimentato nel Lazio l’avvio di una comunità energetica rinnovabile, è tornata a parlare dell’importanza del contrasto alla criminalità organizzata. Lo ha fatto dopo aver fatto tappa, nella stessa giornata, a Latina, Gaeta e Terracina, comune, quest’ultimo, scioltosi in seguito agli arresti che hanno coinvolto, a metà luglio, anche la sindaca Roberta Tintari, poi scarcerata.

Il tessuto da costruire

“Voglio dare vita ad un assessorato alla cultura della legalità – ha spiegato Bianchi – perché è indispensabile costruire un tessuto sociale con cui contrastare mafie e illegalità grazie anche al supporto di associazioni e di organismi che le combattono quotidianamente” ha commentato la candidata che, nella serata del 28 gennaio, ha raggiunto Formia.