Elezioni amministrative 2022: si vota in sette comuni in provincia di Roma

In primavera i cittadini del Lazio torneranno alle urne. Al voto infatti per rinnovare i Consigli comunali ben 53 Comuni della regione, di questi tre sono anche capoluoghi di provincia (Frosinone, Rieti e Viterbo). La data è ancora da fissare ma potrebbe trattarsi di una delle prime domeniche di giugno. In provincia di Roma le amministrative interesseranno 22 centri urbani alle porte della Capitale. Di questi sette quelli maggiori con numero di abitanti che supera i 15mila. Ancora in via di definizione molti dei candidati in corsa alla carica di sindaco. Da sottolineare che quelli noti a sinistra sono tutti appoggiati anche dal Movimento Cinque Stelle. Un nuovo test a consolidamento sui territori di quell'alleanza progressista che già vige in Regione. Ma ecco l'elenco completo con i primi nomi noti.

Per i Comuni più piccoli si vota ad Allumiere, Camerata Nuova, Catena, Casale, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Siciliano, Libico, Lanuvio, Lariano, Manziana, Mazzano Romano, Nemi, Nerola, Turrita Tiberina. Per i centri urbani sopra i 15mila abitanti invece abbiamo Ardea, 44mila abitanti, amministrazione uscente guidata da Mario Savarese del M5s. Entrambi i candidati degli schieramenti sono da definire. Cerveteri, 35mila abitanti, amministrazione uscente Alessio Pascucci, centrosinistra. Anche in questo caso nessun nome ufficiale. E ancora Ciampino, 37mila abitanti. Qui l'amministrazione uscente è quella di Daniela Ballico, sindaca di Fratelli d'Italia che secondo quanto apprende RomaToday tenterà il bis, con l'appoggio della coalizione. Centrosinistra e pentastellati candideranno invece l'avvocata Emanuela Colella.

Poi abbiamo Fonte Nuova, 30mila abitanti, Comune guidato dal sindaco Piero Presutti, candidato civico che alle scorse elezioni è stato sostenuto anche da FdI e che stavolta verrà appoggiato anche dal Pd. E ancora Grottaferrata, 19mila abitanti, commissariata da novembre 2021 dopo la sfiducia al sindaco Luciano Andreotti. Qui per il centrosinistra il candidato verrà scelto il 3 aprile con le primarie, per il centrodestra è ancora in via di definizione. Seguono Guidonia, 81mila abitanti, con il sindaco uscente del M5s Michel barbet. Qui è in corsa ufficialmente Alberto Cuccuru, avvocato, candidato civico espressione dell'alleanza di Partito democratico e Movimento Cinque Stelle. E infine Ladispoli, 37mila abitanti, con Alessandro Grando sindaco uscente in quota Lega e probabile candidato per un nuovo mandato e Silvia Marongiu candidata appoggiata da liste civiche di centrosinistra, dem e grillini.