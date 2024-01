Non solo Europee. Elezioni 2024, quando e dove si vota a Roma e nel Lazio

Tra pochi mesi si torna al voto. Il 25 gennaio, con un decreto del Consiglio dei Ministri, si è stabilito che le elezioni amministrative e quelle Europee, per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles, potranno tenersi contemporaneamente, in un unico fine settimana di giugno.

Quando si vota a Roma e nel Lazio

L'atto licenziato dal Governo sancisce le giornate di sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) per il voto dedicato alle elezioni Europee, con la possibilità di accorpare quelle amministrative, allo scopo di favorire il più possibile l'affluenza da parte degli aventi diritto al voto.

I comuni al voto in provincia di Roma

Nel Lazio, saranno 142 i comuni chiamati a votare per il rinnovo della carica di Sindaco e del consiglio comunale, sette dei quali con una popolazione pari o maggiore ai 15mila abitanti. Nella provincia di Roma i comuni sono 30 dei 121 esistenti, per una popolazione totale pari a 254.176 abitanti in base al censimento del 2021. Le amministrazioni principali che si dovranno rinnovare a giugno 2024 sono quelle di Monterotondo, Civitavecchia, Palestrina e Tivoli. A Palestrina, comune di 22mila anime, a marzo 2023 nove consiglieri si sono dimessi causando lo sciolgimento del consiglio e la nomina di un commissario prefettizio.

Dove si vota nel Lazio

Si vota in 36 comuni della provincia di Frosinone, tra questi Cassino e Veroli, in sei comuni della provincia di Latina (il comune più popoloso è Sermoneta con 10mila abitanti), in 45 comuni di Rieti (Poggio Mirteto con 6mila abitanti la cittadina più popolosa) e infine in 25 comuni della provincia di Viterbo, dove Tarquinia con poco più di 16mila residenti è il comune più abitato.