Elezioni, Ilaria Cucchi sarà candidata con Sinistra Italiana

Sinistra Italiana e Verdi calano due "assi" in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, i due leader dell'alleanza Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato le candidature di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro.

"Abbiamo trattato per loro seggi sicuri - hanno fatto sapere ai giornalisti - perché vogliamo portarli in Parlamento". Sono due figure che contribuiscono a raccontare l'Italia migliore - le parole di Fratoianni e Bonelli, in grado di battersi per i diritti di tutti, dignità, giustizia".

Ilaria Cucchi, 48 anni è nata a Roma, geometra e perito informatico. E' la sorella di Stefano, ucciso nel 2009 a 31 anni, in seguito ad un fermo da parte dei carabinieri, mentre era in custodia per essere stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad un altro ragazzo. Ad aprile 2022 sono stati condannati in via definitiva a 12 anni i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per omicidio preterintenzionale. Ilaria dal 2009 a oggi si è dedicata alla riabilitazione della figura del fratello, seguendo giorno per giorno tutte le fasi del lungo processo contro gli autori del pestaggio avvenuto in caserma ai danni di Stefano e costituendo, insieme alle madri di altri giovani deceduti in seguito a fermi da parte delle forze dell'ordine (Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva e Michele Ferrulli) un'associazione per la tutela dei diritti civili e umani. Sarà candidata in quota Sinistra Italiana a Roma.

Quarantadue anni, nato in Costa d'Avorio e naturalizzato italiano, Soumahoro è laureato in Sociologia e ha da sempre sposato la causa dei lavoratori agricoli, in particolare quella per i diritti dei braccianti. Attivista contro il caporalato, leader dell'unione sindacale di base, ne è uscito nel 2020 per fondare la Lega Braccianti e aprire in provincia di Foggia la prima casa dei diritti e della dignità. Sarà candidato in quota Europa Verde, presumibilmente in un collegio del sud Italia.