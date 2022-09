Elezioni 25 settembre: lunghe file in alcuni seggi, anche per il tagliando anti-frode

Un'inattesa voglia di esercitare il proprio diritto di voto o difficoltà procedurali dovute al tagliando anti-frode inserito nelle schede elettorali. Non è chiaro quale delle due cose abbia influito di più, sta di fatto che in molti seggi romani si registrano lunghe file per le operazioni di voto.

Come riporta anche l'Ansa, in alcuni casi gli elettori hanno dovuto attendere oltre mezz'ora per poter entrare nel seggio e votare. La lentezza nelle procedure, dovuta al tagliando anti-frode, ha fatto sì che l'attesa fosse superiore al normale.

Il tagliando è rettangolare e perforato, rimovibile, con sopra un codice alfanumerico. E' attaccato ad un lembo della scheda e viene rimosso dal presidente o da uno scrutatore prima di inserire la scheda nell'urna, operazione che non viene più fatta dall'elettore autonomamente.