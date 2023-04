Disabilità, in Campidoglio inizia la nuova era della consulta cittadina

Un anno fa l'assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento della consulta cittadina sulla disabilità, oggi l'organo permanente si è insediato e proprio in Campidoglio ha tenuto la sua prima seduta, eleggendo il consiglio direttivo. Inizia dunque una nuova era per la consulta, composta da 43 associazioni e dai presidenti delle consulte municipali.

La nuova consulta cittadina sulla disabilità

La seduta del 5 aprile, che si è tenuta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio alla presenza anche delle consigliere capitoline Nella Converti, Flavia De Gregorio, Tiziana Biolghini, Carla Fermariello ed Erica Battaglia, i membri della consulta permanente con diritto di voto hanno eletto presidente Aldina Urlira, presidente dell'Agenzia per la vita indipendente APS, come vice Massimiliano Mario Assini di Progetto Sinapsi APS: entrambi sono stati proclamati ufficialmente dal sindaco Roberto Gualtieri. A comporre il direttivo anche Alessandra Valenzi, Rosaria De Vitis, Gabriella Schina, Silvana Giovannini, Michele Colangelo, Maura Peppoloni e Dolores Lande. "Ringrazio tutti per la fiducia che avete riposto in me - le prime parole di Urlira - spero di svolgere al meglio questo incarico. Il lavoro da fare è grande, ma c'è un'amministrazione pronta a recepire le nostre istanze. Mi auguro di riuscire a insegnare ai nostri amministratori a pensare per tutti i cittadini, a prescindere dal tipo di disabilità che possano avere o meno".

Cosa fa la consulta appena rinnovata

Facoltà della consulta, istituita con una delibera del febbraio 2022, attraverso incontri periodici fissi con l'amministrazione, formulare osservazioni, studi, raccomandazioni e proposte non vincolanti su temi, azioni, servizi ed atti di competenza di Roma Capitale afferenti la natura della consulta stessa. "Con la prima seduta della e l'elezione del direttivo e del presidente - il commento di Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina - prende forma e vita un organismo che sarà prezioso per Roma Capitale nel mettere in campo politiche e azioni volte a garantire dignità e pari opportunità a tutti nella nostra città. La nostra amministrazione punta a rafforzare e migliorare tutte le iniziative a favore delle persone con disabilità e, al tempo stesso, di tante famiglie romane".

Gualtieri: "Fondi Pnrr per 30 progetti e percorsi finalizzati all'inclusione"

"La coprogrammazione e la coprogettazione sono principi per noi fondamentali - il commento di Gualtieri - nell'implementazione di politiche realizzate in modo orizzontale in tutta la città. Questo vale a maggior ragione sul tema della disabilità, dove potremo utilizzare i fondi del Pnrr per 30 progetti e percorsi finalizzati all'inclusione e all'accessibilità, insieme al grande impegno per la rimozione delle barriere architettoniche, che va dalla conformazione urbana della città fino al lavoro che stiamo facendo con Atac".

Converti (Pd): "Da parte nostra msasimo impegno"

La presidente della commissione politiche sociali, Nella Converti (Pd): “Quella di oggi (mercoledì 5 aprile, ndr) è una giornata importante - ha dichiarato a margine - perché segna un nuovo inizio nel percorso di questo organismo centrale per la nostra città che ha il compito di stimolare, verificare e monitorare le attività dell’amministrazione. Mi preme però dire che quello che riusciremo a fare a partire da oggi lo dobbiamo anche al grande lavoro svolto in questo primo anno e mezzo di mandato al fianco di Umberto Gialloreti, presidente uscente. Da parte nostra, il massimo impegno nel tradurre i diritti delle persone con disabilità in atti concreti che rendano Roma realmente una città giusta e accogliente".