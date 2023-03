Regione Lazio, Eleonora Mattia eletta presidente del Comitato regionale di controllo contabile (Co.re.co.co.)

La consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia è stata eletta presidente del Comitato regionale di controllo contabile (Co.re.co.co.), con 43 voti e tre schede bianche. Come da prassi, questo importante ruolo è stato affidato ad un partito di opposizione. La Mattia, infatti, succede a Giancarlo Righini, oggi assessore al bilancio, che era stato presidente durante la legislatura Zingaretti. Gli altri quattro membri del Co.re.co.co. saranno Eleonora Berni (FdI), Cosmo Mitrano (FI), Nazzareno Neri (Udc) e Marietta Tidei (Azione-Italia viva), con 15 voti.

I ruoli del Comitato

Il Comitato regionale di controllo contabile svolge compiti importanti, specialmente per quanto riguarda la tenuta finanziaria dell’ente. Ha infatti il compito di riferire al consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull’adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale. “Sono stata eletta presidente dell'organo di garanzia Co.re.co.co. – ha scritto, sui propri profili social, Eleonora Mattia - ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia. Un incarico delicato che ci consentirà di continuare il nostro lavoro con studio e impegno”.

Corte dei conti

Nello svolgere le sue funzioni, il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Quest’ultima, su esplicita richiesta, può fornire pareri in materia di contabilità pubblica. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.