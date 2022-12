La Regione Lazio pubblica l'elenco di 113 nuove scuole di educazione musicale

Sono arrivate richieste da tutta la regione a testimonianza di quanto la musica sia, ancora oggi, un elemento importante della società. La Regione Lazio ha pubblicato l’elenco delle scuole di educazione musicale. Sono in tutto 113 le imprese culturali e creative che hanno ottenuto questo riconoscimento ufficiale: 4 soggetti nella provincia di Frosinone, 9 nella provincia di Latina, 6 nella provincia di Rieti, 89 nella provincia di Roma e 5 nella provincia di Viterbo.

L’educazione musicale

Con questa iniziativa, la Regione Lazio vuole sostenere le iniziative legate ad attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica, basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione. In particolare, verranno sostenute attività destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni, agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche fino alle associazioni operanti sul territorio.

L’elenco regionale, secondo il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, è “la dimostrazione di quanto” la Pisana “valorizzi le scuole e gli organismi specializzati nell’organizzazione dell’attività didattica e pratica musicale. Entrare in questo elenco – spiega il presidente in una nota - è un riconoscimento determinante perché offre alle scuole di musica e ai professionisti in servizio, la possibilità di accedere ai fondi che la Regione Lazio mette loro a disposizione. L’elenco contribuisce a riconoscere la funzione propedeutica dell’educazione musicale, che incentiva l’accrescimento culturale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e permette alla loro creatività di essere valorizzata e avere un palcoscenico di ascolto”.

La musica è vita

“Come diceva il maestro Ezio Bosso, “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. È anche per questo che abbiamo fortemente voluto come Regione Lazio dare riconoscimento alle scuole di musica, il luogo in cui la musica si impara e dove si impara a farla insieme – ha aggiunto, in una nota, Lorenzo Sciarretta, delegato alle politiche giovanili e culturali della Regione Lazio – scorrendo l’elenco, troviamo molte associazioni, ma anche bande e Srl, a dimostrazione di quanto sia varia l'offerta”.

“Da oggi, frequentando i corsi delle scuole presenti nell'elenco, si avrà la certezza di accedere ad una offerta formativa di qualità e che risponde a criteri di sicurezza ed equità – ha spiegato, in una nota, la capogruppo del Pd cin Consiglio regionale, Marta Leonori - inoltre le scuole presenti nel registro potranno godere dei vantaggi fiscali previsti dalla legge”.