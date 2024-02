Elena Palazzo è la nuova assessora al turismo della Regione Lazio

Una nuova delega per Elena Palazzo, già assessore all’ambiente, transizione energetica, cambiamenti climatici, sostenibilità e sport della Regione Lazio. L’ex vicesindaca di Itri si occuperà anche di turismo ed avrà il quindi il compito di valorizzare ed incrementare l’arrivo di visitatori nei territori laziali. La vera sfida, infatti, sarà quella di rendere il turismo del Lazio, per quanto possibile, meno “Roma centrico”.

I dati sul turismo

Del resto, come è stato spiegato nel corso della sesta edizione di “EcosLab – Laboratorio biennale dello sviluppo economico e sociale del Lazio” che si è tenuta lo scorso 30 novembre presso la Camera di Commercio di Roma, la Capitale da sola vale il 76,3% del turismo regionale. Ad Elena Palazzo, quindi, la sfida di far conoscere ancor di più in Italia e all’estero le bellezze regionali, in particolari i borghi storici e le aree naturali del Lazio.

Di recente, il Lazio ha partecipato, insieme a numerose imprese del territorio, alla Bit di Milano , la più importante fiera del turismo in Italia dove mostrare tutte le tipicità regionali con lo slogan "C'è tutto un Lazio intorno".

Il Lazio ha enormi potenzialità

“Ringrazio il presidente Francesco Rocca che ha voluto assegnarmi la delega al Turismo – ha affermato, in una nota, Elena Palazzo - un riconoscimento significativo del lavoro che ho svolto fino a oggi in Giunta e allo stesso tempo una sfida entusiasmante. Il Lazio è una regione dalle potenzialità enormi. Il mio impegno sarà quello di far conoscere ancora di più al mondo la bellezza dei nostri paesaggi e del nostro patrimonio artistico, enogastronomico e culturale, proseguendo e rafforzando quanto è stato fatto in questo primo anno. Lavoreremo al fianco dei Comuni piccoli e grandi – ha concluso - per una promozione turistica che valorizzi al meglio l’intero territorio”.