Rocca ha cancellato gli Egato. Dovevano sostituire i Comuni nella gestione dei rifiuti

Gli Egato nel Lazio non esistono più. Anzi, in molti casi non hanno fatto neanche in tempi a entrare in funzione. Il Consiglio regionale del Lazio ha abrogato, con 29 voti favorevoli e 13 contrari, la legge regionale con cui nel luglio del 2022 la stessa assemblea della Pisana aveva istituito gli enti di gestione degli ambiti territoriali ottimali relativi ai rifiuti, di fatti degli organismi sostitutivi dei Comuni nella gestione dell'immondizia prodotta sui territori. La delibera per arrivare la cancellazione era stata approvata lo scorso giugno in giunta.

"Ora si apre la nuova fase con l'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, superando la carenza di impiantistica e assicurando la chiusura del ciclo in ogni Ambito territoriale ottimale" commenta l'assessore ai Rifiuti della giunta Rocca, Fabrizio Ghera. "Questi capisaldi possono essere garantiti dagli enti esistenti, a partire dalle Province e dai Comuni. Abbiamo evitato una stagione complicata, dopo che la passata amministrazione ha penalizzato l’impiantistica regionale, impedendo il suo completo sviluppo e aumentando i costi a carico dei cittadini a causa di una politica miope". "Si è trattato di un atto necessario, legato alla necessità di aggiornare e revisionare il Piano dei rifiuti, approvato dalla giunta Zingaretti nel 2020 e sul quale occorre un intervento di profondo adeguamento, sulla scorta dei principi individuati dal legislatore nazionale" ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione, Elena Palazzo.

I contrari alla legge

Tutte le opposizioni hanno votato contro la proposta di legge avanzata dalla giunta Rocca. "Abrogare gli Egato senza offrire una prospettiva ai territori in tema del ciclo di rifiuti è un fatto assolutamente anomalo" commenta Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio. "Anche dal punto di vista meramente cronologico: prima di eliminare questi istituti avrebbe avuto senso aggiornare il piano dei rifiuti e procedere sulle governance in linea con le volontà di questa amministrazione in fatto di transizione ecologica. Emerge, invece, un'assenza di visione assolutamente preoccupante". E ancora il M5s: "La maggioranza in consiglio regionale ha bocciato la richiesta di sospensiva presentata da tutti i partiti di opposizione, perché preferisce procedere in maniera ideologica, abrogando leggi passate senza proporre alternative valide" dichiarano i consiglieri grillini Valerio Novelli e Adriano Zuccalà. "Ciò che sta accadendo è che la Regione abolisce la legge che istituisce gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale (Egato) per la gestione dei rifiuti, ma non fornisce ai territori gli strumenti adeguati a gestire il ciclo rifiuti e crea di fatto un vuoto normativo molto pericoloso".

Cosa sono gli Egato (aboliti)

Il piano rifiuti regionale del 2020 ha istituito gli Ato, Ambiti territoriali ottimali, dei perimetri geografici corrispondenti alle cinque province del Lazio (Frosinone, Viterbo, Rieti, Latina, Città metropolitana di Roma), all'interno dei quali è fatto obbligo di chiudere il ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Lo stesso piano prevedeva però la definizione, subito successiva, degli Egato, ossia degli enti di gestione che si occupino di fatto dei rifiuti all'interno degli ambiti territoriali.

Si tratta di enti con personalità giuridica di diritto pubblico, e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica. Vi partecipano tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'Ato, che poi eleggono il presidente tramite un'assemblea e un consiglio direttivo. Tra presidenti, membri dei Consigli direttivi, direttori e revisori dei conti potranno essere assegnati 42 incarichi. Per quanto riguarda le retribuzione, per i presidenti era prevista una retribuzione pari all'80% dell'indennità del presidente della Regione, dunque oltre ottomila euro, e i componenti del direttivo al 40%.

Di cosa si occupa l'Egato? Il testo unico ambientale che già li definisce, all'articolo 222 riformato nel 2020, prevederebbe esclusivamente la gestione della raccolta differenziata. In realtà la proposta regionale allargava anche all'organizzazione generale del servizio integrato dei rifiuti, all'adozione del piano d'ambito, agli affidamenti del servizio, alla determinazione delle tariffe, alla stipula degli accordi di programma.

Per semplificare, con gli Egato non sarebbero stati più i singoli Comuni a occuparsi della gestione dei rifiuti. L'intento, almeno sulla carta, era quello, accentrando il servizio, di efficientarlo, uniformarlo e organizzarlo al meglio. Ma uno dei problemi che si è subito posto è stato il destino delle società in house. Nella sola Città metropolitana di Roma, esclusa Ama, ne abbiamo all'opera 45, con circa 3mila lavoratori impiegati. Altra questione finita al centro del dibattito politico: la quantità di nuovi incarichi che sarebbero stati assegnati una volta istituiti i nuovi enti. Un "poltronificio" per gli esponenti del centrodestra, allora all'opposizione, che oggi hanno cancellato la normativa.