Efficienza energetica, nelle scuole romane ancora troppi gli sprechi

Rinfrescare e decorare le classi, piantare alberi e fiori, realizzare orti didattici. Sono queste alcune delle iniziative previste per la XXV edizione del “Nontiscordardimé”. L’appuntamento, il 10 e l’11 marzo, coinvolge tante comunità scolastiche nel Paese. Quest’anno con una peculiarità: uno studio condotto da Legambiente sull’inefficienza energetiche degli edifici scolastici romani.

Gli sprechi energetici nelle scuole

Lo studio è stato incentrato sull’analisi delle termografie di 33 plessi:2 scuole dell'Infanzia, 1 scuola dell'infanzia e primaria, 10 scuole primarie e secondarie di primo grado, 9 scuole secondarie di secondo grado, e 11 facoltà e dipartimenti universitari. Ciò che è emerso è che “tutti gli edifici scolastici presi in considerazione – ha segnalato l’associazione del cigno verde –hanno presentato criticità più o meno gravi legate a dispersioni di calore con conseguente aumento dei costi in bolletta, sprechi energetici ed emissioni climalteranti”.

Problemi sono stati riscontrati anche negli edifici storici che, nonostante le mura più spesse, hanno fatto registrare dispersioni dalle pareti. “Il caso di Roma – ha concluso Legambiente – è solo l’emblema del forte ritardo delle amministrazioni sulla messa in sicurezza degli edifici e sull’efficientamento energetico”.

“L’efficienza energetica rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici, per rinforzare l’indipendenza energetica dell’Italia e per ridurre le spese energetiche – ha commentato Roberto Scacchi, presidente regionale di Legambiente – Per questo servono politiche serie e concrete di decarbonizzazione del settore, tema su cui il Governo Meloni ad oggi si sta muovendo in direzione opposta agli interessi del Paese”.

Gli interventi necessari per scuole più green

Cosa fare per invertire la rotta? Per l’associazione ambientalista “è urgente completare l’anagrafe scolastica per tutti gli edifici e rendere pubbliche le condizioni e le entità dei fabbisogni”. In secondo luogo occorre “rivedere parametri di ripartizione dei fondi” investendo soprattutto “verso i territori soggetti a svantaggi socio-ambientali e con gap infrastrutturale”. Altra cosa che Legambiente suggerisce di fare è di avviare, con i fondi del Pnrr, l’efficientamento energetico e l’installazione di impianti di energia rinnovabile, “raggiungendo una diminuzione dei consumi almeno del 50%”. Utile allo scopo potrebbe essere anche la costituzione di “comunità energetiche rinnovabili e solidali” e, non ultimo, “rivedere il sistema di incentivi in tema di edilizia e riqualificazione energetica”.

Il piano per l'efficientamento energetico nelle scuole

In tema di riqualificazione, la Capitale si è già impegnata ad intervenire su oltre 100 scuole, attraverso un fondo di 200 milioni di euro attivato dal governo Draghi. Il piano di efficientamento prevede uno sviluppo in più step, in modo da includere il maggior numero possibile di scuole che, a Roma, sono in tutto 1200. Se le prime due fasi del piano venissero integralmente finanziate, si arriverebbe ad intervenire su oltre 200 scuole dotandole di cappotti termici, pannelli fotovoltaici ed impianti d'illuminazione a led.