Scuole green, per l’avvio dei cantieri bisogna attendere l’estate 2024

Sostituzione di infissi e vecchie caldaie, installazioni di pannelli fotovolatici, cappotti termici ed illuminazione a led. Sono alcuni degli obiettivi previsti per garantire l’efficientamento energetico delle scuole romane. Si tratta di interventi, in parte già finanziati, che non saranno immediati. I primi cantieri potrebbero partire infatti per l’estate del 2024. Meno certezze si hanno per la fase due degli interventi, soprattutto per la carenza di fondi disponibili.

L'efficientamento energetico nelle scuole

L’efficientamento energetico dei primi 200 plessi scolastici, era stata annunciata lo scorso luglio. In quell’occasione il sindaco e l’allora ministra Mara Carfagna, titolare della delega alla coesione territoriale per il goveno Draghi, avevano presentato un provvedimento da sviluppare in tre fasi. Con i primi duecento milioni il contratto istituzionale dei servizi (Cis), questo il nome dato all’operazione, era destinato ad interessare 200 scuole. Il Campidoglio, con una seduta congiunta delle commissioni lavori pubblici e politiche scolastiche, è tornato ad interessarsi della questione.

Lo stato dell'arte

“A Roma avremo, entro il 2026, data prevista per la conclusione dei lavori, scuole meno inquinanti, più calde in inverno e più fresche nella bella stagione” aveva annunciato la ministra Carfagna in Aula Giulio Cesare. A che puntiamo siamo con questa promessa? Ad oggi, è stato spiegato dal dipartimento Simu, “siamo nel pieno della prima fase, con tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica di tutte le scuole che sono stati già approvati”. Significa però che mancano ancora molti step prima di vedere qualche operaio impegnato nella realizzazione di un cappotto termico o nella sostituzione di vecchie finestre.

Il ruolino di marcia

Invitalia, che nell’ambito dell’operazione assume il ruolo di centrale di committenza, deve ancora firmare la relativa convenzione. Una pratica formale, perché di fatto l’incarico è stato avvallato a livello ministeriale, ma si tratta comunque d’uno step ancora da affrontare. Il passaggio successivo è quello che prevede, come previsto anche con il PNRR, la predisposizione da parte sempre di Invitalia d’un accordo quadro. Seguirà l’individuazione degli operatori incaricati di fare le progettazioni definitive e poi quelle esecutive. Di positivo c’è che, “trattandosi di manutenzioni straordinarie”, è stato chiarito al presidente di commissione Antonio Stampete che aveva posto il tema, non sarà necessario attivare delle conferenze dei servizi. “Anche se – ha sottolineato – le richieste di parere andrebbero comunque richieste, sicuramente nelle scuole del I e del II municipi” quelle cioè che sono soggette a vincoli.

Primi cantieri per l'estate 2024

Completate queste operazioni, si potrà procedere alla messa a gara ed all’avvio dei lavori. E poiché è espressamente previsto che sia meglio non interferire con la didattica, la maggior parte degli interventi è prevista per l’estate del 2024 poiché “non ci sarebbe tempo per sviluppare progettazioni ed andare in cantiere da qui a 3 mesi” è stato” è stato dichiarato in commissione. Questo per quanto riguarda le prime 200 scuole. Discorso a parte andrebbe fatto per le altre che, pur necessitando di questi interventi di efficientamento energetico, vedranno degli interventi nelle successiva due fasi previste dal CIS. Per la seconda erano lo scorso luglio era stata fatta una previsione di spesa di 192 milioni di euro. Al momento, sono disponibili soltanto i fondi europei e nemmeno tutti perchè rispetto ai 42 milioni annunciati, durante la commissione capitolina si è parlato di soli 36 milioni da fondo PON FSR. Fondi a cui si dovranno sommare i mutui che potrà accedere il Campidoglio, nel 2022 era previsto che fossero 150. “Ma attualmente l'accensione dei mutui - è stato ricordato dal funzionario del Simu intervenuto in commissione - è piuttosto problematica”. La terza fase, al momento, è del tutto sprovvista di finanziamenti.