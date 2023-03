Il V Municipio approva una risoluzione per portare l'educazione sessuale nelle scuole

Il Municipio V approva una risoluzione finalizzata a promuovere l’educazione sessuale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Il provvedimento è approdato in consiglio lunedì, dopo essere passata dalle commissioni municipali Politiche Sociali, Pari Opportunità e Scuola, ed è stata approvata dalla maggioranza dell’aula consiliare, impegnando così il presidente di Municipio e la giunta a promuovere la diffusione di progetti di educazione al rispetto, all’affettività e alla sessualità nelle scuole".

Cosa stabilisce la risoluzione approvata nel V Municipio

“In Europa l’educazione sessuale nella scuola è comparsa negli anni Cinquanta: in Svezia è diventata una materia obbligatoria già nel 1955 e in Germania nel 1968. In Danimarca, Finlandia e Austria nel 1970 e la Francia si è adeguata nel 1998 - si legge nel documento firmato dai capigruppo - Nonostante le numerose proposte di legge depositate nel corso dei decenni, secondo un recente report l’Italia è uno dei pochi Stati membri nell’Unione Europea in cui l’educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole, insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Educare all’affetto significa promuovere una relazione e una sessualità che passi attraverso il rispetto di se stessi e dell’altro, ma anche formare le cittadine e icittadini di domani per prevenire comportamenti autolesionistici, violenze e abusi".

Alla redazione della risoluzione hanno collaborato, tra gli altri, anche Marilena Grassadonia, coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+, e le attiviste dell’associazione Libera di Abortire. Il dibattito si è infiammato in particolare con i consiglieri di Fratelli d’Italia, che hanno contestato la risoluzione chiedendo di concentrarsi invece sulla promozione delle politiche volte al sostegno della genitorilità, anche nell’ambito di temi come l’educazione sessuale: “Non chiediamo di inventare nulla, ma solo rappresentante e riconoscere una cittadinanza che già vive - hanno sottolineato le attiviste di Libera di Abortire in aula - Quando non si ha possibilità di parlare di diritti riproduttivi, identità di genere, preferenze sessuali e consenso all’interno della scuola si nega il diritto alla salute”.

“Tra i giovani 1 su 2 non utilizza nessun tipo di precauzione, le famiglie sono importantissime ma non bastano, se non c’è una sistema intero capace di accompagnare le nuove generazioni - ha aggiunto la consigliera Evita Vittoria Cammerino - Quanto gioverebbe la diffusione di buone pratiche nelle scuole sul bilancio della sanità?”

“Un atto frutto di un lungo e prezioso lavoro, tra forze politiche di maggioranza, esperti e associazioni, che conferma l'attenzione di Roma Capitale nella promozione di una cultura del rispetto all’interno delle nostre scuole nella nostra città - ha aggiunto Grassadonia - Una risoluzione importante perché tratta il tema dell’educazione sessuale e affettiva partendo dalle necessità e dalle esigenze delle giovani generazioni, non legandolo quindi solo alla salute riproduttiva ma anche alla sfera del desiderio e del rispetto del/la partner. Promuovere una educazione alle differenze e al rispetto, è infatti fondamentale anche per il lavoro di decostruzione di quella cultura patriarcale che, insieme agli stereotipi di genere, spesso contribuisce alla diffusione di discriminazioni e violenze di ogni tipo, anche omolesbobitransfobiche, legate all’orientamento sessuale e/o all’identità di genere”.

Anche il Municipio XII approva una delibera sull'educazione sessuale nelle scuole

Prima del V Municipio era stato il XII ad approvare una delibera che impegna il presidente e e la giunta ad attivarsi per trovare fondi per la promozione dell’educazione sessuale nelle scuole, un’iniziativa promossa dalla Lista Civica Gualtieri: “L’educazione sessuale non deve essere intesa come una semplice trasmissione di informazioni, ma è necessario inquadrarla nell’ambito più globale dello sviluppo delle capacità comunicative e relazionali della persona, in un clima di fiducia e di ascolto reciproco - ha detto la capogruppo nel Municipio XII della Lista Civica Gualtieri Sindaco Gianna Costantini - Questo, grazie alla nostra delibera, avverrà attraverso figure professionali, formate adeguatamente, che possano offrire ai ragazzi l’opportunità di acquisire informazioni corrette e non fuorvianti sulle relazioni sentimentali e sull’intimità. Ringrazio il Presidente e i colleghi consiglieri per aver sostenuto la nostra proposta”.