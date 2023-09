Inps passa dalla carta al digitale e gli uffici capitolini vanno in tilt. Così le educatrici romane restano senza Tfr

C'è un numero imprecisato di educatrici capitoline precarie ancora in attesa del Tfr, il trattamento di fine rapporto che solitamente viene corrisposto entro 45 giorni dalla scadenza del contratto. Lo aspettano da giugno, quando è finito l'anno educativo e hanno segnalato il problema alla commissione capitolina scuola, presieduta da Carla Fermariello. E anche i sindacati, al corrente da luglio, hanno scritto al dipartimento risorse umane per capire cosa stia succedendo.

Le educatrici senza Tfr dopo un anno di lavoro

A fare il punto è stata una commissione ad hoc, il 29 settembre. Il contesto è questo: Inps ha cambiato il metodo di trasmissione dei dati, riguardanti la posizione previdenziale di ogni singolo dipendente, obbligando gli enti locali a farlo telematicamente. Basta scartoffie. Un passo in avanti, un tuffo nella modernità stabilito con una circolare nel 2021. All'epoca Roma Capitale chiese di avere più tempo per adeguarsi, vista l'enorme mole di documenti da digitalizzare, ma l'istituto previdenziale è stato irremovibile. E così l'enorme mole di lavoro ha incastrato il meccanismo, rendendo impossibile - ad oggi - espletare tutte le pratiche relative alle lavoratrici a tempo determinato, le supplenti precarie che di anno in anno vanno a caccia di un carico da settembre a giugno.

La formazione fallita per i dipendenti municipali

Così il lavoro è stato suddiviso: le dipendenti a tempo indeterminato sono responsabilità del dipartimento risorse umane, quelle a tempo determinato dei municipi. Nel primo caso, come fa sapere l'assessore al personale Andrea Catarci "a sbrigare le pratiche ci sono solo due dipendenti". Il resto è finito nei territori, ma solo dopo una formazione che a marzo 2023 è stata affidata alla stessa Inps. Ma che non è servita a niente. Anche perché, sottolineano i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil in una lettera del 14 luglio 2023 al dipartimento risorse umane e a quello servizi educativi "si segnala che le credenziali per accedere alla piattaforma Inps sono pervenute in massima parte a mesi di distanza dalla giornata formativa tenutasi a marzo, con informazioni e materiali frammentari e ritenuti non sufficienti dalle strutture territoriali municipali". Insomma, solo tre mesi prima della fine dell'anno educativo viene svolta una giornata di aggiornamento per i dipendenti dei municipi, ma inutilmente. Infatti, come conferma in commissione la direttrice del dipartimento risorse umane Maria Stella Marini "è stato necessario organizzare una seconda giornata".

L'allarme dei sindacati lanciato a luglio

"Le nuove regole introdotte rendono le procedure istruttorie particolarmente gravose - aggiungono poi i sindacati - e complesse, dovendo essere necessariamente introdotti dagli uffici del personale interessato, tutti i contratti individuali di lavoro, a tempo determinato, in tre differenti sistemi, per la rendicontazione di quanto suesposto: SAP - HCM Roma Capitale, ANPAL Regione Lazio ed in aggiunta sistema Nuova Passweb portale INPS. L'utilizzo di quest'ultimo applicativo rende necessaria ed indispensabile la conoscenza di dati retributivi che sono sempre stati nella diretta disponibilità della Direzione programmazione gestione e Controllo della Spesa del personale e per i quali, invece, a seguito delle novità introdotte è attualmente richiesto il diretto intervento esecutivo degli Uffici personale Educativo e Scolastico dei municipi".

Il Pd: "Evitiamo che la situazione peggiori"

La commissione scuola si riunirà nuovamente venerdì 6 ottobre. Nel frattempo il Pd e in particolare la consigliera Carla Fermariello ha chiesto all'assessorato alla scuola in sinergia con quello al personale di verificare in tutti i territori quali sia la situazione attuale: "Purtroppo ad oggi non conosciamo quanti siano le educatrici senza Tfr - ammette Fermariello - e non sappiamo nemmeno quanti Tfr manchino da liquidare. E' importante avere queste informazioni al più presto, perché la situazione potrebbe aggravarsi e scaturire in scenari che sarebbe meglio evitare. Mi chiedo dunque se non sia il caso di chiedere una mano". A Risorse per Roma di Albino Ruberti, per esempio? Vedremo.