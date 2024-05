Educatrici romane senza Tfr, Catarci: "Inviate all'Inps il 90% delle pratiche in sospeso"

L’allarme era stato lanciato a fine settembre: un numero imprecisato di educatrici capitoline precarie, assunte nell’anno educativo 2021/22, ancora in attesa del Tfr, il trattamento di fine rapporto che solitamente viene corrisposto entro 45 giorni dalla scadenza del contratto. Avrebbero dovuto riceverlo a giugno. Ora, a otto mesi di distanza il problema sembra essere in fase di risoluzione. Il tema è stato al centro di una commissione congiunta Scuola-Roma Capitale, a cui ha partecipato anche l’assessore al Personale Andrea Catarci.

Il punto della situazione

Le dipendenti a tempo determinato sono di responsabilità dei municipi, che, come spiega Catarci “hanno inserito nel sistema informatico di Inps la quasi totalità, circa il 90%, delle oltre cinquemila pratiche in sospeso per l’erogazione del Tfr”. Questo però non significherà un immediato versamento alle lavoratrici di quanto dovuto: “L’Inps – aggiunge Catarci – ci ha comunicato in data 11 aprile che, a fronte dell’alto numero di pratiche pervenute, queste verranno gestite gradualmente nei prossimi mesi”. E, se una parte dell’impasse sembra dunque sbloccata, non è scongiurato il rischio che il problema possa riproporsi. Per questo è stata convocata per il 20 maggio una riunione con tutti i municipi per gestire in modo più puntuale le liquidazioni relative al 2023 “così da cominciare con il piede giusto – sottolinea Catarci -. In quell’occasione ribadiremo quello che abbiamo detto già più volte, ovvero che questo è un lavoro in capo ai municipi. Abbiamo fatto tutta la formazione possibile sul tema, siamo pronti a svolgere nuovi incontri, ma ognuno deve prendersi il suo pezzo di responsabilità”. Per quanto riguarda le pratiche ancora pendenti, a dare i numeri è Maria Stella Marini, direttrice del dipartimento Risorse umane: “Ci sono in sospeso circa 400 pratiche, di cui la quasi totalità concentrate in un unico municipio, con cui avvieremo un’interlocuzione per capire quale sia il problema – sottolinea -. Il fatto che abbiamo quasi completato l’invio delle pratiche, comunque, non vuol dire che saranno risolte domani. Anche Inps è andato in difficoltà, per questo rispetto ai 30 giorni canonici per la lavorazione di queste pratiche, in questo caso i tempi saranno leggermente più lunghi”.

Le cause dei ritardi

I problemi sono nati quando Inps ha cambiato il metodo di trasmissione dei dati, riguardanti la posizione previdenziale di ogni singolo dipendente, obbligando gli enti locali a farlo telematicamente. Una decisione resa nota con una circolare inviata nel 2021. All'epoca Roma Capitale chiese di avere più tempo per adeguarsi, vista l'enorme mole di documenti da digitalizzare, ma l'istituto previdenziale è stato irremovibile. E così l'enorme mole di lavoro ha incastrato il meccanismo, rendendo a lungo impossibile espletare tutte le pratiche relative alle lavoratrici a tempo determinato. Solo a marzo 2023 sono iniziati i corsi di formazione per istruire i dipendenti dei 15 municipi, molti di questi hanno avuto bisogno di ripetere il corso o di ricevere integrazioni, a distanza di mesi. Una situazione che sembra ora in fase di risoluzione, almeno per quanto riguarda l’invio delle pratiche all’Inps. Adesso bisognerà attendere che l’istituto previdenziale le espleti, provvedendo al pagamento del Tfr alle lavoratrici. Un punto in cui, dalla commissione, è emersa la necessità di fare pressioni all’Inps affinché possa muoversi quanto prima. Non sono mancate, nel corso della congiunta, anche le polemiche: “Bisogna chiedere scusa alle lavoratrici che ricevono la retribuzione da una pubblica amministrazione con un ritardo mastodontico” sottolinea Antonio De Santis, capogruppo della Lista civica Raggi.