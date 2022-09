Nidi comunali, Pratelli alle educatrici precarie: "Stiamo rivedendo la graduatoria"

"L'amministrazione si sta muovendo affinché la graduatoria delle educatrici per i nidi comunali sia trasparente e verificata". L'assessora alla scuola, alla formazione e al lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, a RomaToday rassicura le migliaia di precarie che lunedì 19 settembre hanno manifestato in Campidoglio per chiedere garanzie lavorative da parte del comune.

Il coordinamento delle precarie, molte delle quali attendono dal 2016 di essere assunte e hanno preso parte anche al concorso 2018 indetto dall'amministrazione Raggi, vorrebbe che il dipartimento risorse umane mettesse mano alla graduatoria uscita 4 anni fa e piena di incongruenze che stanno penalizzando lavoratrici con oltre 10 anni di esperienza nelle strutture capitoline: "Ieri abbiamo avuto un incontro con loro - fa sapere Pratelli a margine dell'inaugurazione di via Puglie pedonalizzata - e posso dire che ci stiamo muovendo. Sono in corso operazioni di intervento e verifica della graduatoria".

Inoltre, aggiunge l'assessora "pochi giorni fa è iniziata la revisione - informa - perché necessitiamo una graduatoria trasparente e verificata. Vogliamo assumere centinaia di persone a tempo indeterminato, quindi è fondamentale per i nostri servizi scolastici che tutto sia chiaro e corretto. Per quanto riguarda le chiamate già effettuate, che sono state fatte tenendo conto della graduatoria vigente come consueto, qualora si verificassero anomalie procederemo di conseguenza".