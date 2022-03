Edilizia scolastica, Roma presenta altri 8 progetti di riqualificazione e ampliamento

Dopo i progetti presentati a inizio marzo, ecco che la giunta capitolina ha approvato una nuova delibera in cui vengono illustrati altri 8 interventi che, in base ai piani dell'amministrazione, dovranno essere finanziati con 7,5 milioni di euro di fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Un'aggiunta che coinvolge 8 asili nido in 5 Municipi differenti, resa possibile grazie alla proroga dei termini di presentazione delle domande isposta dal ministero dell'Istruzione.

Tutti gli interventi previsti

Scorrendo la lista degli interventi, ben tre riguardano il VII Municipio: la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell'asilo nido "Il cestino dei tesori" in via Fabrizio Luscino 57 al Tuscolano e del "Pan di zucchero" a va Arrigo Solmi 15 a Don Bosco e il miglioramento sismico, energetico e impiantistico de "L'arca di Noè" in via Rugantino 99 a Torrespaccata. A via Mantegna 130, vicino alla tenuta di Tormarancia all'Ardeatino (VIII Municipio), il finanziamento permetterà la riqualificazione e messa in sicurezza del nido "L'acquerello", mentre spostandoci nel IX, in via Matteo Bartoli 72 tra Fonte Meravigliosa e il quartiere Giuliano Dalmata sono previsti la manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico, energetico e impiantistico de "Il pulcino ballerino".

Al Gianicolense (XII Municipio) i soldi del Pnrr permetteranno il miglioramento sismico, energetico e impiantistico de "La freccia azzurra" in via Vincenzo Ceresi 11, mentre le ultime due opere riguardano il XIII: nel caso de "L'albero d'oro" (piazza Borgoncini Duca Francesco 11 all'Aurelio) si tratta di miglioramento sismico, energetico e impiantistico mentre al "Fantabosco" di via di Santa Seconda 21 (Casalotti) è previsto l'ampliamento del plesso.

Gli investimenti su palestre e mense

A inizio marzo erano stati già approvati 28 progetti per un investimento complessivo di 44 milioni di euro, con il duplice obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza gli asili nido - in particolare nelle aree più periferiche - e di ampliare l'offerta di oltre 1.300 posti. Undici su quindici i Municipi coinvolti, ad esclusione del I e del II dai quali non sono pervenute richieste. Attenzione anche a mense e palestre: Roma Capitale il 25 febbraio ha annunciato 4 milioni di investimento per ampliare il tempo pieno e altri 3 milioni per le strutture sportive, con l'obiettivo di realizzarne quattro nuove.

I commenti di Gualtieri, Segnalini e Pratelli

“Con questi nuovi progetti incrementiamo il nostro sforzo per una maggiore offerta di nidi e scuole dell’infanzia - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - , un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei bambini e delle famiglie. Il Pnrr è un’occasione irripetibile che dobbiamo cogliere senza alcun indugio per dare ai cittadini servizi di standard elevato e capillari sul territorio”. “Continua il nostro impegno per garantire ai cittadini servizi pubblici di elevata qualità e di prossimità - aggiunge l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini -. Con l’opera di riqualificazione e adeguamento delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi plessi vogliamo rilanciare il ruolo della comunità educante e garantire a tutto il territorio la medesima offerta. Solo in questo modo si eliminano le differenze fra il centro e la periferia della città”. Infine l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli: “Stiamo ridisegnando la mappa dei servizi educativi in città - le sue parole -, innescando quel processo di trasformazione che porta i servizi dove servono e valorizza questo un segmento fondamentale dell’educazione delle bambine e dei bambini. La lotta alle diseguaglianze passa anche da qui".