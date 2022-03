Più posti nei nidi e nuove scuole: il piano del Comune di Roma

Il Campidoglio ha illustrato i progetti di edilizia scolastica che porterà avanti nei prossimi anni, soprattutto grazie ai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. L'investimento sarà prevalentemente su nidi e scuole d'infanzia e l'obiettivo è ottenere 44 milioni di euro grazie agli avvisi pubblici.

Obiettivo 1.338 posti in più nei nidi e scuole d'infanzia

Come ripetuto più volte anche dall'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, il potenziamento dell'offerta dei servizi educativi è la stella polare dell'azione amministrativa in questo campo. Per questo, con il nuovo piano per asili nido e scuole dell'infanzia, la giunta punta a riqualificare e mettere in sicurezza 20 edifici, investendo 37 milioni di euro. In totale, il comune vuole arrivare a 1.338 nuovi posti a disposizione delle famiglie che risiedono nel suo territorio. Si tratta di interventi soprattutto in periferia, solo uno nella fascia intermedia all'Alberone. In totale, considerando anche gli interventi sulle palestre, sono presenti 11 Municipi su 15: "Nel I e II municipio non ci sono interventi perché non c'è richiesta" spiega l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

Tutti gli interventi in programma

Gli interventi saranno molteplici, soprattutto nelle periferie. A Ponte Mammolo (IV Municipio) verrà riqualificata e messa in sicurezza la "Palenco", facente parte dell'Ic Giovanni Palombini, mentre a Colle Fiorito, piano di zona del XIV, verrà costruita una nuova scuola dell'infanzia. Entrambe le opere costeranno quasi 4,4 milioni. Sempre nel IV, zona Collatino, verrà riqualificata e mezza in sicurezza la scuola d'infanzia e la sezione ponte "Fabio Filzi" (oltre 2.6 milioni) , mentre nel VI (via Valderice a borgata Finocchio e via Pallanza a Selva Candida) verranno realizzate rispettivamente una scuola d'infanzia con 3 sezioni e una scuola d'infanzia da 150 posti, per un investimento complessivo di oltre 4,5 milioni. Tante le opere che coinvolgeranno i piani di zona: Lunghezza, Lunghezzina, Colle Fiorito, Monte Stallonara e La Storta su tutti.

Mense e palestre

Come già annunciato il 25 febbraio, è in agenda la realizzazione o messa in sicurezza delle mense scolastiche (4 milioni di investimento), potenziando la formula del tempo pieno. Un progetto che ha l’obiettivo di rendere le scuole sempre più aperte al territorio, estendendo il tempo pieno anche oltre l’orario scolastico e garantendo una sempre maggiore offerta formativa al fine di accogliere la necessità delle famiglie di conciliare vita personale e vita lavorativa. Altri 3 milioni dedicati alle palestre scolastiche, con l'obiettivo di realizzarne quattro nuove. Come scritto da RomaToday, nel X Municipio a Casal Palocco verrà demolita e ricostruita la scuola statale d'infanzia Tullia Zevi - 2 milioni di investimento - grazie ai fondi del Pnrr.

“Torniamo a costruire o riqualificare scuole, a partire dalle periferie fuori dal Gra - ha spiegato Gualtieri -. Il nostro obiettivo è quello di intervenire su decine di spazi scolastici, ampliando l’offerta educativa nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e rafforzando i servizi a disposizione di famiglie e bambini".

“Grazie al Pnrr possiamo garantire a Roma tanti interventi in un settore di particolare sensibilità per i cittadini - aggiunge Segnalini - come quello dei servizi e della sicurezza dei nostri figli nell’ambiente scolastico. Si tratta di una grande sfida per questa amministrazione, per realizzare o riqualificare nidi, mense e palestre scolastich aumentando i posti disponibili, investendo sull’inclusione sociale e sulla possibilità di garantire spazi di libertà alle famiglie e per le donne”.

“Dopo aver già stabilito l’abbattimento delle rette dei nidi - conclude l'assessora Pratelli - e avviato una sperimentazione sull’allungamento degli orari, puntiamo a costruire o riqualificare nidi e scuole dell’infanzia, spazi mensa e palestre scolastiche”.