Ecco i soldi per la manutenzione delle scuole di Roma: approvato piano da 5 milioni di euro

Cinque milioni e 100mila euro per rinnovare gli edifici scolastici di proprietà del comune. E' il finanziamento che Roma Capitale metterà in campo nei prossimi tre anni, come approvato dalla giunta guidata da Roberto Gualtieri l'ultimo giorno del 2021.

Il progetto di fattibilità prevede un piano di lavori finalizzati al "miglioramento delle condizioni generali di conservazione delle strutture scolastiche - come si legge nella nota del Campidoglio - per assicurare funzionalità e continuità delle attività educative". L'importo stanziato è stato inserito nel Piano Investimenti 2022-2024 e servirà in particolare per il rifacimento e la riparazione delle facciate, pavimentazioni, intonaci, infissi, impianti idrici, igienici, sanitari, delle coperture e degli spazi esterni.

Inoltre, sempre tramite la stessa delibera del 31 dicembre, la giunta ha approvato un finanziamento da 2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria all'asilo Albero d'Oro in piazza Borgoncini Duca in zona Aurelio, con lavori di efficientamento energetico, l'impermeabilizzazione e installazione di un impianto fotovoltaico per la scuola Mazzacurati a Corviale. Inoltre, è prevista la manutenzione straordinaria degli immobili, sedi di numerosi uffici comunali, di via della Greca, via dei Cerchi e via Petroselli.

Per quanto riguarda la scuola di Corviale, l'atto approvato tre giorni fa dà seguito all'impegno preso a novembre dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini durante un sopralluogo nel quartiere.