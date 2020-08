Sanità, dalla Giunta regionale 27 milioni di euro per ospedali e case della salute

Oltre 27milioni di euro per potenziare l'edilizia sanitaria del Lazio. La Regione ha approvato in giunta il Piano decennale in materia di Investimenti in Edilizia sanitaria che prevede 11 interventi ed è finalizzato al potenziamento della rete territoriale delle Case della Salute e gli Ospedali di Comunità. Importo complessivo: 27.103.712,12 euro.

"Un Piano straordinario", commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti "che sviluppa e completa la strategia e le azioni per la sanità del Lazio nell’arco del periodo decennale. Una scelta strategica per migliorare i servizi e rendere la rete territoriale sempre più vicina alle esigenze delle persone".

Aggiunge l'assesore alla Sanità, Alessio D'Amato: "Terminato il commissariamento ora puntiamo a rafforzare la rete territoriale che a settembre prevederà un'ulteriore programmazione. Grazie a questo piano potenziamo la rete territoriale delle Case della Salute e gli Ospedali di Comunità. Stiamo completando una rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale che prima non esisteva”.

In particolare, ecco come verranno spesi i finanziamenti per il sistema delle Case della salute:

Asl Roma 1 - 600 mila euro per la messa a norma e manutenzione straordinaria della Casa della Salute di via Lampedusa;

Asl Roma 2 - 907 mila euro per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di 12 posti letto della Casa della Salute di Santa Caterina della Rosa;

Asl Roma 3 - 6,3 milioni di euro per l’ampliamento e l’adeguamento antisismico dell’ospedale di Comunità di via Coni Zugna. Previsti 20 posti letto a gestione infermieristica;

Asl Roma 6 - 1 milione e 155 mila euro per la realizzazione della Casa della Salute di Lariano;

Asl di Viterbo - 3 milioni e 723 mila euro per la realizzazione della Cittadella della Salute a Vetralla e un secondo finanziamento da 4 milioni e 458 mila euro per il completamento della Casa della Salute di Orte e realizzazione della degenza infermieristica ad alta intensità;

Asl di Rieti - 2 milioni e 488 mila euro per la realizzazione della nuova Casa della Salute nella località Osteria Nuova di Poggio Moiano e un secondo finanziamento di 2 milioni e 819 mila euro per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Sant'Elpidio;

Asl di Latina - 800 mila euro per la realizzazione della Casa della Salute nell’ex ospedale di Minturno, un secondo finanziamento di 1 milione e 200 mila euro per la realizzazione della Casa della Salute di Cori e un terzo finanziamento da 2 milioni e 650 mila euro per l’ampliamento con costruzione di nuovo corpo di fabbrica della Casa della Salute di Aprilia.