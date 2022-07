Giro di vite per gli edifici comunali: 6 milioni di euro per nuovi condizionatori e impianti anti incendio 

Con tre milioni di euro stanziati nell'assestamento di bilancio il Campidoglio sostituirà gli impianti di condizionamento di una serie di edifici di proprietà comunale, con altri tre provvederà alla manutenzione straordinaria di impianti elettrici, idraulici, antincendio, rilevamento fumi, antintrusione e di videosorveglianza. A stabilirlo due delibere dell'assessorato ai Lavori pubblici approvate la scorsa settimana in giunta. La prima prevede appunto il rifacimento dei condizionatori a servizio degli immobili ad uso ufficio, biblioteca, museo e/o teatro di proprietà e pertinenza di Roma Capitale. "Molti di questi impianti risultano ormai vetusti - spiega il Campidoglio - e gli interventi di manutenzione ordinaria non sarebbero più sufficienti".

Gli edifici interessati

Saranno interessati a questa prima serie di interventi: il teatro di Villa Torlonia, il Casino dei Principi, il museo Zoologico, l'ufficio condono via di Decima, l'ufficio municipio III via Fracchia, I.C. Impastato di piazza Muggia, l'ufficio della presidenza del municipio V di via di Torre Annunziata, l'ufficio tecnico di via Palmiro Togliatti, l'ufficio tecnico di via Ignazio Silone 100, l'ex manifattura tabacchi di circonvallazione Ostiense, il dipartimento CSIMU di via Luigi Petroselli, la scuola di via Bellagio 60, la palestra I.C. via Anagni.

Con la seconda delibera si punta invece a interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici e nuove installazioni nei siti e negli immobili di Roma Capitale. Parliamo della messa in sicurezza e delle riattivazioni in esercizio di impianti elettrici, idraulici, antincendio, rilevamento fumi, antintrusione e di videosorveglianza.I fondi assegnati sono inoltre necessari per la manutenzione straordinaria anche di tutti i luoghi esterni (strade, piazze, infrastrutture, gallerie, sottopassi, fontane ecc.) nei quali sono installati varie tipologie di impianti tecnologici manutenuti dal Comune.

"In pochi giorni abbiamo preparato i progetti consentiti dai fondi inseriti in assestamento di Bilancio – ha spiegato l'assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini - per interventi davvero necessari. Nei prossimi mesi iniziamo anche a intervenire sugli impianti di condizionamento e sugli impianti di rete dei nostri edifici comunali, sia per valorizzarli che per renderli più sicuri e accoglienti per gli utenti e per i nostri dipendenti".

Nuovi idranti per le strade

E sempre a firma dell'assessorato ai lavori pubblici è stata votata in giunta una terza delibera per la sostituzione degli idranti presenti per le strade. Grazie a un investimento complessivo di 3 milioni di euro - stanziati a inizio luglio in fase di assestamento di bilancio - gli interventi garantiranno l'installazione di impianti di ultima generazione, dotati di telecontrollo e comandati a distanza, sia per verificarne costantemente il funzionamento che per prevenire i frequenti atti di vandalismo.

Le condizioni critiche in cui versano gli impianti destinati a coadiuvare vigili del fuoco e protezione civile nel contrasto agli incendi è emersa chiaramente nelle ultime settimane, data la sequela di roghi devastanti che hanno messo a dura prova Roma. "La nostra cisterna d’acqua che contiene 400 litri, se il fuoco è intenso, una volta entrata in funzione finisce subito" aveva spiegato alle telecamere di Romatoday Luciano Perali segretario Terra Nuova protezione civile. Importante quindi l'approvvigionamento garantito dagli idranti stradali. A condizione, ovviamente, che funzionino. Sono molti quelli che, al momento del bisogno, fanno cilecca.