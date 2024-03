Edicolanti, monta la protesta: annunciata la manifestazione in Campidoglio

La tassa di occupazione del suolo pubblico per le edicole, decisa dal Campidoglio ed operativa dal primo gennaio 2024, è aumentata con una percentuale che, nelle zone più centrali, raggiunge il 45%. Tanto per un settore che già paga la costante contrazione delle vendite di quotidiani e periodici cartacei. Troppo per chi, da anni, cerca di mantenere in vita un’attività poco remunerativa.

Gli aumenti e gli scarsi ricavi

Quella dei giornalai, come gli stessi spesso ricordano, è una categoria che non ha la possibilità di determinare il prezzo di vendita dei propri prodotti. “Il ricarico su un giornale è del 18,72% lordo. Praticamente 20 centesimi a quotidiano. Per rientrare di questi aumenti, quante migliaia di giornali dovremmo vendere?” ha commentato Renato Panzera segretario provinciale di Snag Confcommercio una delle sigle che, in risposta all’aumento dell’ex Cosap (la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) ha deciso di annunciare una mobilitazione.

Nella giornata di lunedì 25 marzo gli aderenti alle sigle Slc Cgil, Cisl Giornalai, UilTucs giornalai, Snag Confcommercio, Fenagi Confesercenti di Roma, hanno deciso di darsi appuntamento all’ombra del Marco Aurelio. Si incontrano in piazza del Colosseo per protestare “per l’ingiusto aumento della Cosap” e perché l’amministrazione non riconosce il ruolo sociale che gli edicolanti ricoprono.

Il ruolo sociale delle edicole

“La nostra è stata l’unica categoria aperta in piena pandemia garantendo al cittadino l’unico momento di distrazione e libertà in quei tragici momenti. Per questo motivo la stessa Amministrazione, gratuitamente, ha sfruttato questa situazione facendoci consegnare i moduli bonus spesa per aiutare i cittadini in difficoltà – si legge nella nota con cui hanno annunciato lo stato di agitazione – La nostra è l’unica categoria a Roma che rilascia i certificati anagrafici dalle 6.00 della mattina fino alle 20.00 della sera compresi sabato, domenica e festivi a euro 1.50”. A fronte di questo impegno ed ai campanelli d’allarme più volte suonati in questi mesi “il campidoglio è rimasto nel totale silenzio”.

Il confronto disatteso e lo sciopero annunciato

Niente da fare neppure per l’apertura un “tavolo di concertazione” che è stato “più volte richiesto e mai concesso al contrario degli ambulanti che hanno periodiche riunioni con l’assessorato al commercio”. In un contesto caratterizzato dal rischio chiusura per decine di edicole, venticinque solo nel primo municipio; con la prospettiva di dover pagare una Cosap che nei casi migliori è aumentata del 20%, i giornalai hanno scelto di reagire. Prima la manifestazione e poi “uno sciopero con chiusura totale delle edicole” con modalità che saranno, fanno sapere, successivamente modificate.