L'ecopass per far diminuire le auto a Roma: "In città non può entrare chiunque"

"La Ztl è un colabrodo. Dobbiamo stringere i cordoni, non può entrare chiunque. Dobbiamo portare in città un provvedimento tipo congestion charge". A dirlo è l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, recuperando l'idea, già avanzata in passato, di creare una sorta di ecopass modello area C di Milano ."Stiamo lavorando con la Regione al piano di qualità dell'aria" ha detto poi di recente in un'intervista rilasciata al nostro giornale. "Si un tratto di un provvedimento di pianificazione che va approvato in Regione insieme alla Commissione europea. Bisogna capire come evitare la condanna per infrazione sia sulle PM10 che su gli NO2. Poi valuteremo quali sono i provvedimenti più corretti e in che tempi".

Cos'è l'ecopass

In linea generale, con il termine "congestion charge" si impone il pagamento di un pedaggio a tutti coloro che con il proprio mezzo privato vogliano accedere dalle aree periferiche a quelle più centrali della città.

Non è la prima volta che se ne parla per la Capitale. Nel 2015 un simile provvedimento era stato inserito dall'allora assessore alla Mobilità della giunta Marino, Guido Improta, nel suo Piano generale del traffico, prevedendone l'avvio addirittura a partire dal 30 giugno del 2016. La consiliatura, si sa, finì con quasi due anni di anticipo e l'ecopass finì in soffitta. Fino a che a recuperarlo pensò l'ex presidente della commissione Mobilità del M5s, Enrico Stefàno.

L'iniziativa del M5s

Sua la firma a una delibera di iniziativa consiliare, un atto di indirizzo, con le "linee guida in materia di pedaggio veicolare". L'area interessata dal provvedimento era poco più ristretta del cosiddetto ‘anello ferroviario’.

Si puntava a utilizzare i varchi della Ztl vam, un'area istituita per contingentare e controllare l'accesso in centro città in particolare dei bus turistici, e in generale dei mezzi di lunghezza superiore ai 7,5 metri. La tassa da pagare non era ancora stata definita. L'atto venne approvato a fine novembre 2018, dopo settimane di scontri interni alla stessa maggioranza, salvo poi non entrare mai in vigore.

"Non era difficile da applicare, ma spesso la politica ha troppi timori" commenta Stefàno a RomaToday. "Continuo a ritenerlo un provvedimento importante per la città, disincentiva il mezzo privato e rende più efficiente il trasporto pubblico, garantendo più finanziamenti. In altre città d'Europa ha funzionato e ha consentito di liberare le strade".