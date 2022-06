Guerra alle auto, entro il Giubileo arriva l'ecopass a Roma

Anche Roma, come Milano, avrà il suo ecopass. Quando? Entro il Giubileo. Ad annunciarlo è l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, nel corso del convegno 'Roma riparte', i cosiddetti Stati generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, in collegamento. "Apriremo entro l'8 dicembre 2024 (data dell'apertura della porta santa per il Giubileo 2025, ndr) una zona di pollution charge corrispondente al 2% del territorio cittadino, con pagamento per l'ingresso". Un tema caro all'assessore alla Mobilità, che già lo aveva annunciato mesi fa senza però fornire alcun tipo di dettaglio.

Cos'è l'ecopass

In linea generale, con il termine "congestion charge" si impone il pagamento di un pedaggio a tutti coloro che con il proprio mezzo privato vogliano accedere dalle aree periferiche a quelle più centrali della città.

Non è la prima volta che se ne parla per la Capitale. Nel 2015 un simile provvedimento era stato inserito dall'allora assessore alla Mobilità della giunta Marino, Guido Improta, nel suo Piano generale del traffico, prevedendone l'avvio addirittura a partire dal 30 giugno del 2016. La consiliatura, si sa, finì con quasi due anni di anticipo e l'ecopass finì in soffitta. Fino a che a recuperarlo pensò l'ex presidente della commissione Mobilità del M5s, Enrico Stefàno.

Il tentativo (fallito) del M5s

Sua la firma a una delibera di iniziativa consiliare, un atto di indirizzo, con le "linee guida in materia di pedaggio veicolare". L'area interessata dal provvedimento era poco più ristretta del cosiddetto ‘anello ferroviario’.

Si puntava a utilizzare i varchi della Ztl vam, un'area istituita per contingentare e controllare l'accesso in centro città in particolare dei bus turistici, e in generale dei mezzi di lunghezza superiore ai 7,5 metri. La tassa da pagare non era ancora stata definita. L'atto venne approvato a fine novembre 2018, dopo settimane di scontri interni alla stessa maggioranza, salvo poi non entrare mai in vigore.