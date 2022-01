L'opposizione si solleva contro l'ecopass: "Una tassa per entrare a Roma? Gualtieri pensi al trasporto pubblico" 

Opposizioni schierate contro l'ecopass. L'idea recuperata dal passato e rilanciata dall'assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha sollevato le proteste del centrodestra, ma anche dei consiglieri della lista Calenda, pronti a ricordare al sindaco Gualtieri la necessità di garantire un trasporto pubblico adeguato prima di imporre qualunque balzello.

"Una tassa odiosa che ha anche il sapore punitivo per i cittadini costretti a pagare un pedaggio per circolare nella propria città. Una tassa che nel nome richiama l'omologa imposta di Londra, metropoli dove tuttavia il servizio di trasporto pubblico è evoluto e molto efficiente e vanta 402 km di metropolitane, diverso quindi e di gran lunga superiore a quello di Roma", dichiarano Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri di Fratelli d'Italia. Poi la lista nera: i bus che prendono fuoco, la metro C ferma al palo, la disastrosa Roma Lido. "Invitiamo l'assessore Patanè a desistere immediatamente dall'attuare simili idee strampalate, buone sole a far cassa e a taglieggiare i romani".

"Non fingiamo di risolvere i problemi di traffico e inquinamento della Capitale demonizzando ancora una volta il traffico privato. Porre ulteriori limitazioni, balzelli e strette per la fascia blu, pensare anche a nuovi percorsi verdi, rischia di sferrare un colpo mortale alla già complicata situazione dei commercianti romani" tuona il consigliere capitolino della Lega e segretario in Aula Giulio Cesare Fabrizio Santori. "Roma è una città reale dove la gente lavora, studia, molti vengono dall'hinterland, e dove prendere i mezzi pubblici è difficile specialmente in tempo pandemia. Metro e bus sono insufficienti, vecchi, affollati. Diciamo no ad altri divieti e balzelli prospettati la scusa di combattere l'inquinamento".

Sulla stessa linea anche il consigliere della lista Calenda Francesco Carpano. "Prima di pensare a introdurre il pagamento di un pedaggio a tutti coloro che con il proprio mezzo vogliano accedere dalle aree periferiche a quelle più centrali della città bisogna garantire ai romani un ritorno a un trasporto pubblico dignitoso in tempi brevi, facendo tornare alla massima efficienza la rete esistente che oggi è al collasso". E ancora: "Penso alla linea del tram 8 che chiude all’improvviso, alla linea B1 dove passa un treno quasi ogni 20 minuti, la linea B uno ogni 8 minuti, linea C uno ogni 9 o la Roma-lido uno ogni mezz’ora. Per non parlare degli autobus, la cui flotta mi auguro verrà rinnovata con i fondi Pnrr. La congestion charge ha dato prova di funzionare in altre città, penso a Milano, ma prima serve un trasporto pubblico efficiente, che oggi non c’è".

Cos'è l'ecopass

In linea generale, con il termine "congestion charge" si intende il pagamento di un pedaggio a tutti coloro che con il proprio mezzo privato vogliano accedere dalle aree periferiche a quelle più centrali della città.

Non è la prima volta che se ne parla per la Capitale. Nel 2015 un simile provvedimento era stato inserito dall'allora assessore alla Mobilità della giunta Marino, Guido Improta, nel suo Piano generale del traffico, prevedendone l'avvio addirittura a partire dal 30 giugno del 2016. La consiliatura, si sa, finì con quasi due anni di anticipo e l'ecopass finì in soffitta. Fino a che a recuperarlo pensò l'ex presidente della commissione Mobilità del M5s, Enrico Stefàno, con una delibera approvata dal Consiglio comunale (dopo settimane di liti interne alla maggioranza) ma mai entrata in vigore.