Turismo, ambiente e identità: le parole chiave per sviluppare l’economia dei Castelli Romani

Si è svolto ad Ariccia, nelle suggestive stanze del Palazzo Chigi, il primo tavolo di lavoro sull’economia dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini. Un incontro, organizzato dalla CNA dei Castelli, che ha consentito di mettere a confronto le istituzioni con il mondo dell’imprenditoria locale.

I temi su cui incentrare lo sviluppo

L’iniziativa, partecipata anche dalle realtà presenti nei vari comuni dei Castelli Romani, ha permesso di affrontare temi che rappresentano le sfide da cogliere per sviluppare l’economia locale. Aspetti legati al turismo, l’ambiente, l’innovazione, l’identità, la rigenerazione urbana sono stati affrontari per stabilire delle sinergie, tra istituzioni e imprese, finalizzate a migliorare l’economia del territorio.

L'obiettivo è quello di creare nel tempo degli appuntamenti in cui portare proposte da costruire insieme per realizzare progetti concreti che favoriscano la crescita economico-sociale del territorio e permettano un miglioramento della competitività del sistema delle imprese dei Castelli Romani e Monti Prenestini. Obiettivi da raggiungere cogliendo anche l'occasione rappresentata dall'approssimarsi dell'appuntamento giubilare.

Le opportunità da cogliere

“Siamo molto soddisfatti del tavolo di lavoro sull'economia dei Castelli Romani e Monti Prenestini, fortemente voluto dalla Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli su richiesta della CNA. Grazie anche alle amministrazioni locali che hanno partecipato attivamente, e in particolare il Comune di Ariccia che ci ha ospitato nella splendida cornice di Palazzo Chigi – è stato commentato dalla confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola imprenditoria di Roma a margine dell’incontro – è stato un esempio di collaborazione concreta su questioni strategiche per il territorio. Ora l'obiettivo è mettere a terra proposte condivise, partendo dal brand delle imprese dei Castelli Romani e dal Giubileo 2025, che rappresenta una grandissima opportunità per le nostre comunità”.