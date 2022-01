Ecobonus, dal Campidoglio oltre 2 milioni per aprire uno sportello in ogni municipio

Uno sportello di consulenza e aiuto per sbrigare le pratiche relative all'efficientamento energetico in ognuno dei quindici Municipi di Roma. E' quanto il Campidoglio ha inserito nella lista delle "cose da fare", ovvero il documento unico di programmazione, con un finanziamento da 750.000 euro l'anno per i prossimi tre anni.

Una decisione condivisa da tutta la maggioranza di centrosinistra, che in questi giorni sta discutendo il bilancio previsionale con un tour de force che non si concluderà prima di lunedì 24 gennaio e che viene accolta con soddisfazione da Nando Bonessio, consigliere capitolino di Europa Verde: "Sono questi gli atti concreti che supportano la transizione ecologica - scrive in una nota - per far sì che Roma non perda l'occasione di fare la propria parte nel raggiungere gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 dell'Onu".

Grazie a questi sportelli, chi si troverà a dover richiedere gli incentivi come il Superbonus 110% (che per i condomini è stato prolungato a tutto il 2023) e lo sconto in fattura del 65% per i benefici del Conto Termico 2022, troverà una sponda per evitare errori e velocizzare le pratiche. Bonessio ha voluto anche sottolineare l'impatto sull'occupazione dell'applicazione degli incentivi: "Solo a Roma si contano oltre 30.000 nuovi posti", fa sapere.