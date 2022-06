Due giugno, sit in antimilitarista a Roma: "No alla parata della guerra"

"No alla parata della guerra". Lo affermano gli attivisti di Potere al Popolo, che si sono riuniti stamattina, 2 giugno, insieme ad altre forze politiche e sociali a largo Argentina, per portare l'opposizione alle politiche belliciste del governo Draghi e della Nato.



"Il popolo italiano ripudia la guerra, chiediamo stop all'invio di armi e alle sanzioni economiche. Pretendiamo il cessate il fuoco e una soluzione diplomatica. Questa guerra sta pesando sulle classi popolari che stanno pagando il prezzo più alto, con incremento del costo della vita e un'inflazione galoppante a fronte di salari fermi da oltre 30 anni. In tutto questo il governo Draghi ha decretato l'aumento delle spese militari e la riduzione di quelle sociali".

Con queste motivazioni, gli attivisti continuano la mobilitazione contro la guerra in campo da mesi. Oggi eravamo presenti anche nelle mobilitazioni di Coltano e Genova. "L'italia non è una Repubblica fondata sulla guerra" questo è il grido di lotta che gli attivisti portano avanti per un'alternativa pacifista in questo Paese.