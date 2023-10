A Roma e provincia le scuole verranno monitorate con i droni

La sicurezza degli edifici scolastici di Roma e provincia passerà anche per il monitoraggio da parte dei droni. La Città Metropolitana, infatti, ha annunciato l'acquisto di quattro aeromobili pilotati a distanza, due con tecnologia HD e due con termocamera.

Per monitorare lo stato degli edifici che ospitano le scuole di competenza di Città Metropolitana, l'ente con sede a Palazzo Valentini ha deciso di investire in quattro droni per avere contezza dello stato delle coperture di 354 edifici scolastici, tetti e lastrici solari per individuare infiltrazioni e perdite. In questo modo i tecnici potranno intervenire tempestivamente e balisticamente. "L’utilizzo dei droni permetterà ai tecnici di lavorare in sicurezza - spiegano dall'ente - monitorando da terra le coperture senza bisogno di accedere i tetti e, non essendo più necessarie le operazioni di saggio delle strutture, si potrà agire velocemente laddove sarà necessario".

L'ente fa sapere che coloro che dovranno pilotare a distanza i droni stanno finalizzando i corsi formativi e con ogni probabilità i quattro strumenti saranno utilizzabili già a partire dal mese di novembre. “L’applicazione della tecnologia al monitoraggio e alla manutenzione dei plessi scolastici - commenta Roberto Gualtieri - ci darà la possibilità di garantire agli studenti e a tutto il personale delle scuole edifici sicuri e monitorati costantemente. Favorire il diritto allo studio in luoghi sicuri e curati è un dovere dell’amministrazione pubblica”. "Con l'utilizzo intelligente delle nuove tecnologie - aggiunge Daniele Parrucci, delegato per l'edilizia scolastica - la Città Metropolitana di Roma Capitale farà sicuramente da apripista atutte le città metropolitane del Paese. Sicurezza sul lavoro, diritto allo studio e cura del patrimonio sono le priorità della nostra amministrazione".