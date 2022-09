I droni dei vigili di Roma non hanno mai volato. La Polizia locale dimentica di stipulare l’assicurazione

Quante volte abbiamo sentito le forze dell’ordine lamentarsi per la mancanza di mezzi e infrastrutture. La polizia di Roma Capitale non fa eccezione. Eppure, dopo oltre un anno, non è riuscita ad utilizzare i droni che furono comprati nell’estate del 2021 per il controllo del territorio. I piccoli Mavic Air 2 prodotti dalla DJI, dal costo di oltre mille euro ciascuno, giacciono in un magazzino perché, secondo quanto risulta a RomaToday, nessuno ha mai stipulato la polizza assicurativa necessaria al volo.

I droni restano a terra

Il comandante dei vigili Ugo Angeloni e l’ex Sindaca Raggi li avevano presentati come una risorsa indispensabile, una svolta nella lotta agli sversamenti dei rifiuti. In una affollata conferenza stampa ad agosto del 2021, un paio di agenti piloti si erano messi al comando dei droni, 10 in tutti quelli annunciati, per mostrare ai giornalisti le caratteristiche avanzate degli apparecchi tra cui una termocamera in grado rilevare il calore sul terreno. Questo significa poter individuare una persona anche se nascosta da una fitta vegetazione, oppure riconoscere un luogo dove sono stati appena gettati rifiuti illegalmente.

Ma non solo: i droni in dotazione al Corpo di polizia locale sarebbero stati molto utili per arginare il fenomeno dei roghi tossici, degli abusi edilizi oltre a localizzare insediamenti abusivi.

Ben 54 agenti, secondo quanto emerso dalla presentazione, erano stati formati al pilotaggio e alla raccolta di immagini con un corso appositamente organizzato dal 41° reggimento “Cordenons” dell’Esercito Italiano. Avevano ottenuto la qualifica di pilota UAS, in grado cioè di governare dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Tutto inutile perché, secondo quanto risulta a RomaToday, senza assicurazione gli apparecchi non possono volare ed evidentemente al comando generale di via della Consolazione nessuno ha trovato il tempo di stipulare una semplice polizza.

Interpellato da RomaToday però il comando di via della Consolazione, attraverso l'ufficio stampa fa sapere che "i droni dovrebbero entrare in funzione nei primi giorni di ottobre. Sono stati risolti gli impedimenti burocratici, legati ad autorizzazione dell'Enac, che nel corso di quest'anno hanno impedito la messa in servizio dei velivoli. Non risultano invece assenti le assicurazioni".

Le bici rosse

Sorte simile per le biciclette rosse a pedalata assistita che una compagnia di micromobilità aveva donato al Corpo di Polizia municipale. Anche queste non sono mai state utilizzate nonostante i proclami sulla mobilità sostenibile e la facilità di spostamento per gli agenti che avrebbero potuto raggiungere ogni vicolo del centro storico. Per la verità le biciclette furono accolte tiepidamente fin dai primi giorni quando uno dei sindacati del Corpo. L'Arvu, le definì inadatte alla divisa e “umilianti” per via della presenza di un cestino sul manubrio. Fatto sta che si stanno rovinando, chiuse in un magazzino.

Dal comando nessuna smentita in merito all'utilizzo, solo la specifica che "il comodato d'uso è scaduto il mese scorso, essendo pari ad un anno."

Le fototrappole

C’è poi il caso delle cosiddette “fototrappole”: le telecamere erano state noleggiate dalla precedente amministrazione per sorvegliare i luoghi dove si formano discariche abusive: non sono più in funzione dal 30 luglio scorso. Chi di dovere si è “dimenticato” di rinnovare l’appalto. Erano 50 occhi elettronici dislocati in tutta la città che hanno permesso di elevare migliaia di multe. Nel primo anno di utilizzo, il 2019, furono 2.400 contravvenzioni, nel 2020 erano salite a 7.000 con ulteriori incrementi nel 2021 e nei primi sei mesi di quest’anno. Il contratto di noleggio era costato 259 mila euro, cifra ampiamente ripagata dagli incassi delle multe.

Il comando spiega che "le fototrappole quelle in carico alla polizia locale risultano tutte funzionanti. Ci sono poi quelle in carico al dipartimento di cui invece la polizia locale non può avere contezza essendo quell'appalto gestito, appunto, dallo stesso dipartimento". "Nelle intenzioni del comando - viene ulteriormente specificato - c'è l'intenzione di implementare l'utilizzo dello strumento, fornendo tutti i municipi di ulteriori fototrappole".