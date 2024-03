Droga nell’aria, in dieci anni aumentati i consumi: “In crescita soprattutto la cocaina”

I romani consumano più o meno sostanze stupefacenti del passato? È una domanda che si pongono sociologi e medici, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Ma è un interrogativo a cui, anche chi si occupa di chimica, sta cercando di fornire una risposta.

Due campagne, condotte nel corso di un decennio dal Cnr Iia (Istituto sull'inquinamento atmosferico), hanno provato a fornire un contributo alla questione. “Nel 2007 è uscito il primo articolo scientifico che ha affrontato il tema delle sostanze stupefacenti presenti nell’aria – ha spiegato Catia Balducci, ricercatrice del Cnr-Iia – e da lì siamo partiti per una prima campagna, realizzata nel 2009, su tutto il paese. Volevamo vedere se dall’aria si riescono a trovare delle stime di uso ed abuso, se riescono a ricavare degli indici dei consumi”.

In 10 anni un aumento del 60%

A distanza di un decennio è stata condotta una nuova campagna di ricerca, che si è conclusa nel 2019. Ed ovviamente sia la prima che la seconda indagine ha preso in considerazione anche i parametri della Capitale. “A Roma abbiamo analizzato i dati forniti da tre centraline dell’Arpa: una a Cinecittà, l’altra a Cipro ed una terza a Corso Francia. Ed abbiamo verificato un aumento fino al 60% del consumo di cocaina rispetto a dieci anni prima” ha spiegato la dottoressa Balducci, prima firmataria della ricerca.

I risultati di queste campagne sono stati ripresi, lo scorso autunno, dalla rivista scientifica Atmospheric Pollution Research con un apposito articolo intitolato “sostanze psicotrope nell’area di città italiane dieci anni dopo: la traccia chimica degli abusi”. Ma qual è la situazione della capitale e davvero è possibile, analizzando l’aria, quantificare la diffusione delle sostanze stupefacenti? Se la domanda è semplice, non è detto che lo sia anche la risposta.

Il consumo di marijuana

“Dobbiamo innanzitutto considerare che l’inquinamento atmosferico può risentire delle condizioni meteo. Quindi abbiamo pensato di usare come valore di riferimento il PM10, una sostanza inquinante prodotta principalmente dal traffico veicolare” ha spiegato la ricercatrice. I dati sono quindi stati “normalizzati” rispetto alle quantità di PM10 che le centraline rilevavano. In sostanza si è andato a vedere nel PM10, rimasto grossomodo lo stesso negli ultimi 10 anni, quali erano le concentrazioni della cocaina. “Abbiamo esaminato anche i cannabinoidi – ha spiegato la ricercatrice – ed abbiamo osservato che sono cresciute soprattutto le percentuali di cannabidiolo (il CBD ndr) la sostanza contenuta nella marijuana light”.

Ed i maggiori incrementi di sostanze dove sono state registrate? “A Cinecittà si è verificato l’incremento maggiore. Però è un dato che risente anche della popolosità del quadrante – ha fatto notare la ricercatrice. Ed in effetti questo è uno dei problemi di cui tenere conto in futuro.

L'aumento dei consumi riscontrato nell'atmosfera

“Esistono parametri, come le condizioni meteorologiche, ma anche la popolosità, che influenzano le rilevazioni degli inquinanti” ha ricordato la ricercatrice del Cnr-Iia. Sono valori che influiscono quindi sul dato e pertanto, ha spiegato Balducci, “possiamo dire che esiste una tendenza tra l’aumento dei consumi di sostanze stupefacenti sul territorio e l’aumento delle concentrazioni in atmosfera, però non siamo in grado ancora di sapere quale sia, quantitativamente, il valore esatto di questo incremento”. Ed è impossibile al momento ricavarlo perché ci sono tante variabili che entrano in gioco. Aspetti, eventualmente, che potranno essere analizzati con una nuova campagna di studi.