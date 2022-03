Carta d'identità elettronica, attivi tre chioschi per richiederla

Da sabato 26 marzo sono attivi tre chioschi dove i cittadini romani potranno richiedere la carta d'identità elettronica (CIE) anche durante i weekend. I cioschi, ex PIT (punti informativi turistici) si trovano in piazza di Santa Maria Maggiore, a piazza delle Cinque Lune e a piazza Sonnino.

L'annuncio della "rivoluzione digitale" era arrivato a febbraio, quando il sindaco Roberto Gualtieri aveva esposto in una conferenza stampa tutte le novità riguardanti l'ufficio anagrafe capitolino, anticipate a inizio anno dal lavoro della commissione Cultura. Obiettivo è quello di ridurre drasticamente i tempi di attesa: se nel 2019 per ottenere il documento si impiegavano in media 17 giorni, due anni dopo si è passati addirittura a 115, un'eternità.

Come ha fatto sapere lo stesso primo cittadino in un post Facebook, già da sabato "il servizio ha avuto subito una risposta positiva, molti i cittadini che ne hanno approfittato con un afflusso costante durante tutta l'apertura". Apertura che, nei fine settimana, sarà dalle 8.30 alle 16.30 di sabato e dale 8.30 alle 12.30 di domenica. Senza prenotazione, poiché basterà infatti presentare una fototessera e il vecchio documento per richiedere quello nuovo.

Dal 1 marzo, inoltre, è possibile effettuare la richiesta per il cambio di residenza sul sito web del comune. I moduli necessari vengono compilati online, con l'ausilio di un sistema guidato al quale si accede tramite Spid, carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. In tal modo, anche per questo procedimento burocratico molto importante i tempi verranno ridotti: una volta inviati tutti i documenti - sempre online e in formato pdf - il cittadino potrà considerare automaticamente accettato il cambio qualora non ci siano dinieghi.

La digitalizzazione di due servizi fondamentali per i cittadini romani arriva dopo che, a fine 2019, era già stata istituita la possibilità di ricevere i certificati anagrafici e di stato civile direttamente in edicola. Con 1,50 euro più eventuale imposta di bollo, gli utenti possono ottenere stato di famiglia, certificato di residenza, certificato di matrimonio, certificato di nascita.