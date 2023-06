Incidente di Casal Palocco, la richiesta: dossi e telecamere per migliorare la sicurezza nel quartiere

Dissuasori di velocità e telecamere. Sono queste le richieste che arrivano dai residenti di Casal Palocco preoccupati per la sicurezza stradale. Una questione che da anni tiene banco nel quartiere e che, dopo l’incidente che è costato la vita al piccolo Manuel, è tornato ad essere di stringente attualità.

Migliorare la segnaletica

“Da tempo chiediamo al municipio, cui abbiamo indirizzato anche numerose PEC, di incrementare la segnaletica orizzontale, laddove è assente, o di effettuare la necessaria manutenzione dove invece risulta poco visibile. Le vie del nostro quartiere – ha spiegato Fabio Pulidori, il presidente del consorzio Casal Palocco – in passato venivano percorse solo dai residenti ma negli anni sono diventate arterie di attraversamento anche per chi deve raggiungere l’Axa o l’Infernetto. Ed è assolutamente legittimo che ciò avvenga, solo che ora chi passa nel quartiere ne conosce meno le strade” ed è per questo che occorre indicare, al meglio, quali sono i divieti e le limitazioni.

I dissuasori di velocità

Ma non è solo con la segnaletica orizzontale e verticale che, Casal Palocco, può essere messo in sicurezza. “Noi abbiamo posto il problema delle strade divenute insicure e, a più riprese, proposto l’installazione di dissuasori. Pensiamo a soluzioni come quelle dei cosiddetti 'cuscini berlinesi', ma se non è possibile installarli, allora scelga l’amministrazione quale sia la soluzione più congeniale”ha rimarcato Pulidori.

Attraversamenti pedonali rialzati e dossi, sono richiesti in tutto il territorio: in via di Macchia Saponara, dove si è verificato il drammatico incidente, ma anche nelle arterie che saranno a breve interessate da lavori di manutenzione, come via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini. Si tratta di strade che “oggi vengono percorse a velocità contenuta, perché dissestate. Ma una volta ripristinato il manto temiamo che, senza dissuasori, possano essere attraversate a velocità più sostenute” ha sottolineato il presidente del consorzio.

“Hanno ragione i residenti a chiedere i dossi nel quartiere ed in particolar su via Gorgia Di Leontini e via Alessandro Magno. Rischiano infatti di trasformarsi, senza dissuasori, in una sorta di circuito automobilistico – ha sottolineato Andrea Bozzi, il capogruppo di Azione in municipio X – ed è un rischio che non bisogna correre, anche perché lì sono presenti delle scuole. Lo scorso marzo avevo portato in Aula un provvedimento proprio su questo tema: l’ho ritirato perché mi era stato promesso che avremmo affrontato il tema in commissione. Ora invece presenterò un’interrogazione all’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano, per sapere cos’ha intenzione di fare la giunta per mettere in sicurezza quelle strade”.

La dissuasione anche con le videocamere

Sul tema della sicurezza, i residenti di Casal Palocco non si sono limitati a chiedere l’apposizione di opportuni dissuasori. “Prima della tragedia avevamo predisposto ed inviato al municipio un documento che mappava i punti critici, quelli cioè dove sistemare i cuscini berlinesi o altri dispositivi” ha ricordato il presidente del Consorzio. E non solo. “Abbiamo già installato una quarantina di videocamere nel quartiere: sono automatizzate, hanno il 4G ed un indirizzo IP. Inoltrano le immagini a ‘Roma Sistema Capitale’, l’unica sede che, per ragioni di privacy, è autorizzata a custodirle nei server. Sono immagini che riprendono anche le targhe e che pertanto, se ne ravvisano la necessità, possono essere acquisite dagli inquirenti” . Opportunità che è possibile cogliere anche nel caso del recente incidente, avvenuto a poca distanza da un occhio elettronico.

La diffusione di questo sistema di videosorveglianza è importante, ma non capillare. Almeno per ora. Perché, per migliorare la sicurezza tout court, e quindi anche quella strada, i residenti hanno deciso di aumentare la dotazione. “Abbiamo già deliberato l’intenzione di acquistarne con cui - ha annunciato il presidente del Consorzio – andremo a coprire l’intero quartiere”. Serviranno, insieme ai dossi richiesti, a disincentivare gli automobilisti che passano per Casal Palocco , youtuber e non, a spingere col piede sull’acceleratore.