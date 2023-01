Dopo di noi, per i fondi 2023 è corsa contro il tempo: 3 municipi su 15 rischiano lo stop ai progetti

Poco più di 2 milioni e 200mila euro nel bilancio di Roma Capitale per finanziare i progetti del durante e dopo di noi, quelli normati dalla legge 112 del 2016. E' quanto emerge dal rendiconto della Ragioneria comunale, invitata dalla commissione politiche sociali insieme a tutti gli assessori competenti dei municipi e alle consulte disabili, per fare il punto della situazione. Una situazione che resta ingarbugliata e che in tre municipi su quindici ad oggi è anche abbastanza critica.

Intoppi burocratici sull'erogazione dei fondi in 3 municipi su 15

Partiamo da quelle che sembrano buone notizie: la quasi totalità dei territori ha una disponibilità economica effettiva per la continuità dei progetti. E quelli che al momento non ce l'hanno (II, IX e XII) stanno risolvendo gli intoppi burocratici che ancora non hanno permesso l'iscrizione a bilancio delle cifre necessarie per andare avanti. Ragioneria e dipartimento politiche sociali, infatti, sono a lavoro per trovare uno sbocco in tempi brevi.

Per quasi tutti i territori i fondi disponibili sono di oltre 2 milioni di euro

Come RomaToday aveva anticipato nei giorni scorsi, in II municipio la copertura finanziaria per i progetti del durante e dopo di noi sono sostanzialmente a rischio stop. Come emerso in commissione, la richiesta di iscrivere a bilancio 2023 i fondi rimanenti dal 2022 è stata inoltrata dagli uffici alla Ragioneria comunale già a novembre, reiterata poi a dicembre e in ultima istanza a gennaio: "Ma ci sono stati principi contabili - spiega Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali - che non hanno permesso l'utilizzo dell'avanzo vincolato del 2022". Una condizione che accomuna anche il municipio dell'Eur e quello di Monteverde: "Per gli altri - conferma la consigliera Pd - la Ragioneria ha provveduto ad attivare il fondo pluriennale vincolato per spostare le somme dell'esercizio 2022 nell'annualità 2023, in totale al momento abbiamo 2.272.110,54 euro".

La burocrazia che rallenta tutto: i fondi disponibili non prima di ottobre

Ci sono poi questioni tecniche che contribuiscono a rendere ancor più complesso il processo di trasferimento dei fondi: "La Regione ripartisce i fondi che arrivano dal ministero - spiega ancora Converti - per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il periodo in cui vengono impegnati i fondi a favore di Roma Capitale è quello estivo, di solito ad agosto. Gli uffici capitolini, successivamente, accertamento la somma. Nel 2022 questa operazione è stata conclusa a ottobre, quindi significa che la cifra girata dalla Regione non è stata disponibile prima di quel momento". Questo significa che anche i fondi 2023 "non arriveranno prima del secondo semestre - annuncia Converti - quindi al momento si sta lavorando per tirare fuori oltre 3 milioni di euro, per iscriverli nuovamente nei bilanci municipali. Sono somme economizzate (cioè risparmiate, ndr) nel 2022. Usarle significherà dare continuità ai progetti".

Converti (Pd): "Lavoriamo per un sistema stabile e alla creazione di un budget di salute"

C'è poi un ultimo punto, quello della disomogeneità nell'applicazione della norma sul durante e dopo di noi: "Ogni municipio si muove in maniera differente - emerge sempre dalla commissione capitolina - e questo va risolto. Stiamo lavorando su una mozione che diventi poi una delibera di giunta per adottare principi quadro per una migliore organizzazione dei servizi, progetti e programmi. L’obiettivo di Roma Capitale deve essere quello di arrivare ad un sistema di risorse economico-finanziarie stabile che comprenda, da un lato, l’utilizzo di risorse aggiuntive nazionali perché quelle attuali sono insufficienti, e, dall’altro, l’applicazione del budget di progetto o budget di salute, strumenti necessari ed imprescindibili per dare garanzie per il futuro alle famiglie sul prosieguo delle progettualità".