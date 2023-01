Fondi dopo di noi, Funari: "La copertura c'è e il servizio non subirà interruzioni"

L'11 gennaio alcune consulte della disabilità municipali hanno sottoscritto un documento nel quale chiedono a Roma Capitale di sbloccare i fondi per i progetti del durante e dopo di noi, cioè i percorsi di autonomia per persone con disabilità normati dalla legge 112 del 2016. Tutto è partito da un allarme partito nel II municipio, con la direzione socio educativa che il 28 dicembre informava sulla non iscrizione in bilancio dei fondi per la prosecuzione delle attività già a partire dal mese di gennaio 2023. Ma da Roma Capitale danno una versione differente e a farlo è direttamente l'assessore alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari.

L'assessora Funari fa chiarezza sui fondi per il durante e dopo di noi

"Le difficoltà del II municipio le conosciamo - conferma l'assessora a RomaToday - ma non è legato alla legge 112 del 2016 sul durante e dopo di noi. C'è un problema di Ragioneria su un progetto socio occupazionale già esistente, già finanziato. La scorsa settimana abbiamo già verificato la continuità dei fondi ed è tutto apposto, più o meno tutti i municipi hanno impegnato le risorse per i primi mesi dell'anno".

"Non ci sono criticità, ma la presa in carico va uniformata"

Nessun allarme, dunque. "Mi sento di dire che da questo punto di vista non ci sono criticità particolari" ribadisce Funari. Che però non nega difficoltà generali, legate soprattutto a differenti interpretazioni che vengono date da ogni municipio in fase di presa in carico delle famiglie: "Stiamo lavorando a una delibera - prosegue - che dovrà mettere in campo delle linee guida affinché la presa in carico sia uniforme. Ma sulla continuità posso dire che l'abbiamo garantita: per il 2023, tutto ciò che non è coperto dai finanziamenti regionali (e parliamo di una minima parte) è stato coperto dal Comune".

Le opportunità del Pnrr per aprire 30 appartamenti per il dopo di noi

Il percorso, per Funari, resta comunque difficile: "Gestiamo quindici graduatorie differenti - spiega - ognuna con interpretazioni diverse sull'utilizzo dei fondi. Noi dobbiamo tenere le fila impedendo interruzioni, contemporaneamente dobbiamo programmare. Il Pnrr ci fornisce ottime opportunità soprattutto sul fronte degli spazi, come si è visto a Vitinia con l'apertura dei primi due di 30 appartamenti che entro il prossimo biennio vogliamo realizzare in tutti i municipi, dove ad oggi ci sono offerte molto differenti tra loro".

"Facilitare il servizio per le famiglie"

"La sfida - conclude l'assessora - sarà lavorare bene con i servizi sociali municipali per cogliere veramente i bisogni delle famiglie, che vanno sostenute e non ce la fanno più. Ci sono tantissimi genitori anziani che si sono rassegnati e pensano di non poter essere più aiutati, ma non è così. Io vorrei si cambiasse approccio, perché a volte le famiglie percepiscono una mancanza di empatia con i servizi sociali e i problemi burocratici gettano nel panico le persone, ma bisogna invece facilitare la vita a chi cura un figlio o un familiare con disabilità".