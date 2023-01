Dopo di noi, i fondi per la disabilità gravissima sono bloccati: ragazzi rispediti a casa

Il 22 dicembre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alle politiche sociali e della sanità Barbara Funari inauguravano un appartamento nuovo di zecca dedicato ai progetti per il "durante e dopo di noi", a Vitinia nel IX municipio. Il primo di una serie di spazi (in totale, auspicabilmente, 30) che apriranno in tutti i territori grazie ai fondi del Pnrr. Pochi giorni dopo, però, dagli uffici dei servizi sociali di uno dei municipi arrivava una comunicazione breve ma chiara: "Non risultano iscritti al bilancio 2023 i fondi necessari per il proseguimento dei progetti già da gennaio".

La comunicazione del municipio sui fondi mancanti

Era il 28 dicembre e da quel momento tra le famiglie con disabili gravissimi e le consulte municipali della disabilità è iniziato un tam tam continuo, febbrile: "Che fine faranno i nostri figli?". Sì, perché se i fondi non vengono iscritti a bilancio, quando scade la copertura i progetti devono essere interrotti, quindi chi è già inserito in un percorso di autonomia all'interno di veri e propri appartamenti, dev'essere rimandato a casa. Come sembra sia successo a San Lorenzo. Ma non sarebbe l'unico caso, perché c'è chi garantisce che a Roma, ad oggi, siano ben 4 gli appartamenti per il "durante e dopo di noi" momentaneamente chiusi.

La consulta cittadina: "Dannoso sospendere i progetti"

"Ogni volta che si deve approvare un bilancio succede la stessa storia". Esordisce così, interpellato da RomaToday, il presidente della consulta cittadina della disabilità, Umberto Gialloreti: "I numerosi e interminabili passaggi burocratici per l'arrivo dei fondi ai municipi e poi alle associazioni - spiega - fanno sì che alcuni progetti restino scoperti. E' stato così tra fine 2021 e inizio 2022 ed è così nuovamente oggi. E nessuno si prende più la responsabilità di chiedere l'anticipo delle spese alle famiglie. Quindi ragazze e ragazzi con disabilità gravissime e con problemi di salute mentale vengono rimandati a casa". Un danno enorme nel percorso di autonomia di ognuno di loro: "Sospendere un progetto per un mese - conferma Gialloreti - può significare rimandare indietro di anni la crescita di un soggetto con disabilità grave o con problemi di tipo psichiatrico".

La lettera di allarme sottoscritta da quasi tutte le consulte disabili

Nel frattempo, la stessa consulta cittadina insieme a quelle municipali di I, II, III, VIII, IX, XII, XIV e XV municipio ha scritto una nota molto dura nella quale chiede l'immediato sblocco dei fondi: "Seppur leggermente differenti nella forma - raccontano - in questi giorni le famiglie delle persone con disabilità interessate dai progetti, hanno ricevuto dai municipi comunicazioni che informano della non iscrizione a bilancio dei fondi necessari per il proseguimento dei servizi. In alcuni casi quelli che ci sono bastano ad arrivare a marzo. E' paradossale - si legge ancora - dover ricordare e ribadire che sia la legge 12 del 2016 sia la delibera regionale 554 del 2021 prevedono che ai beneficiari degli interventi e servizi del dopo di noi debba essere assicurato l'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati".

"Situazione in contrasto con princìpi normativi"

"Preso atto di una situazione in forte contrasto con i principi normativi che regolano la materia del 'dopo e durante noi - proseguono le consulte - sottolineamo ancora una volta l’assoluta necessità di attenzione da parte delle istituzioni per le persone con disabilità, i loro progetti di vita e le loro aspettative. Denunciano che l’interruzione dei progetti in essere potrebbe comportare gravi danni ai progetti di vita delle persone con disabilità coinvolte costrette ad un rientro, quando possibile, ai loro nuclei familiari". Ed è per questo che la richiesta è di un "immediato trasferimento dei fondi ai municipi" e viene rigettato "qualsiasi rimpallo di responsabilità tra regione, comune e municipio".

Il Municipio: "C'è una burocrazia enorme che blocca tutto, bisogna semplificare"

"Stiamo affrontando la questione con l'assessorato capitolino". Risponde così, sollecitato dal nostro giornale, l'assessore alle politiche sociali del II municipio, Gianluca Bogino. La situazione è seria, i soldi bastano per i primi tre mesi dell'anno e "del doman non v'è certezza": "I fondi dell'avanzo 2022 ci sono, anche perché sono vincolati - rassicura Bogino - ma il tema è sapere se ce li possono iscrivere a bilancio municipale subito oppure bisogna aspettare l'approvazione del bilancio capitolino. Tantissimi problemi si risolverebbero banalmente semplificando le procedure amministrative, ma non dipende solo dal Comune. C'è un carico di burocrazia enorme. E poi ci vuole un po' più di programmazione che consenta di stanziare risorse e calcolare i tempi tecnici. Vanno poi anche usati strumenti che agevolino le procedure: per esempio noi quest'anno abbiamo iniziato la trasformazione di una serie di gare sul sociale utilizzando gli accordi quadro, che riducono il numero degli affidamenti, quindi il lavoro degli uffici e consentono maggiore flessibilità, rendendo non necessario avere le risorse per fare le gare. Bisogna semplificare".