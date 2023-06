La lettera di Gualtieri ai cittadini neo 18enni: "Donate il sangue"

Gualtieri scrive ai cittadini per sensibilizzarli a donare il sangue. Saranno in particolare i neo 18enni, quelli che quest'anno hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età, a ritrovarsi nella cassetta della posta una lettera-invito a recarsi presso un centro trasfusionale o punto di raccolta mobile. Circa 80mila invii per diffondere la cultura della donazione nelle fasce più giovani della popolazione.

"Secondo dati che ci sono stati forniti da Avis, Roma è tra le città dove si dona meno sangue in tutta Italia - spiega a RomaToday il delegato alle Politiche giovani del sindaco, Lorenzo Marinone - è fondamentale far conoscere ai giovani l'importanza di una pratica che salva la vita".

La donazione in Campidoglio

Intanto, questa mattina, in occasione della giornata mondiale dei donatori di sangue, in Campidoglio è stata organizzazione una donazione che ha coinvolto i consiglieri, gli assessori e i membri dello staff. Un'auto emoteca dell'Avis ha accolto i volontari uno per uno vicino al Marco Aurelio. E anche dalla Regione Lazio è partito un appello diretto ai cittadini.

L'appello di Rocca

"Soltanto nei primi mesi del 2023, abbiamo registrato un aumento considerevole di sangue donato: +3,8% rispetto al 2022, pari ad una platea di 61.040 unità. Ma ancora c'è molto da fare" fa sapere il presidente Francesco Rocca. "La carenza di sangue è un fenomeno ormai cronico in tutto il Paese, infatti, ma in estate la situazione si fa ancora più complessa. Complici le vacanze, si registra una contrazione del flusso di sangue donato che mette a repentaglio migliaia di vite. In particolare, quella dei pazienti cronici e dei più fragili". Poi rivolgendosi alla popolazione del Lazio: "Prima di partire, fermatevi in uno dei tanti centri trasfusionali territoriali o nei punti di raccolta mobili. Offrirete un'opportunità in più a chi combatte quotidianamente una battaglia con la malattia".