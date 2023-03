La candidata M5s Donatella Bianchi rinuncia al consiglio regionale

Donatella Bianchi non sarà una consigliera del Movimento 5 stelle. La giornalista Rai ha deciso di rinunciare all’incarico per la quale era stata recentemente eletta.

Il risultato elettorale

Candidatasi nella scorsa tornata elettorale come presidente della regione per la coalizione formata dal M5s e dal Polo progressista di sinistra ed ecologista, Donatella Bianchi non era riuscita a sovvertire il pronostico che sin dai primi sondaggi l’avevano accreditavata al terzo posto, dietro ad Alessio D’Amato ed ovviamente a Francesco Rocca, poi eletto governatore.

I voti presi nella lista M5s

In base al meccanismo elettorale della regione Lazio, solo il primo dei non eletti presidente, può entrare di diritto in consiglio regionale. Per gli altri il posto viene garantito soltanto se, candidatisi in una lista, ottengono un numero di preferenze sufficienti. Un risultato, quest’ultimo, che Bianchi aveva ampiamente ottenuto. Nonostante la debacle del M5s, fermatosi all'8,5%, la giornalista Rai aveva fatto registrare una buona performance visto che, con oltre 7mila preferenze, era stata la più votata all’interno dalla lista pentastellata.

Subentra l'ex sindaco di Pomezia

Bianchi, già presidente del WWF Italia, ha inviato una lettera al consiglio regionale per annunciare l’intenzione di rinunciare al proprio mandato. Alla Pisana subentra quindi il primo pentastellato tra i non eletti, vale a dire l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà che aveva ottenuto poco più di 1200 preferenze. L'ex primo cittadino di Pomezia, sfiduciato lo scorso 31 agosto, farà parte del gruppo pentastellato insieme a Roberta Della Casa, Valerio Novelli già al secondo mandato e Marco Colarossi.