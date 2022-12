Donatella Bianchi, le reazioni alla candidatura lanciata da Conte

E’ una candidatura “civica, ecologista e progressista” in grado di “portare la sintesi” nelle forze che compongono la coalizione. Così nell’area politica composta dal M5s e da Sinistra Italiana, viene letta la decisione di Conte di puntare su Donatella Bianchi per le prossime regionali. E non poteva essere diversamente.

Gli apprezzamenti per la scelta di Conte

“La scelta di Donatella Bianchi come candidata alle elezioni regionali del Lazio garantisce la qualità ricercata dal Movimento 5 Stelle e il pieno impegno a favore di quelle battaglie per il sociale e per l'ambiente essenziali per far ripartire la Regione” hanno commentato i parlamentari pentastellati come Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri, eletti nelle circoscrizioni laziali. Per Alfonso Pecoraro Scanio, l’ex ministro dell’ambiente del governo Prodi, “Donatella ha la competenza giusta per guidare la regione Lazio verso un cambiamento Ecodigital di solidarietà e modernità” al punto tale che “il Pd dovrebbe valutare seriamente il ritiro di D'Amato e accettare la leadership di Conte per non consegnare la regione alle destre”.

Soddisfazione per la scelta dell’ex presidente del WWF Italia è stata espressa anche da Stefano Fassina, Giuseppe Libutti, Loredana De Petris, Paolo Cento e Giuseppe Libutti, che proprio insieme a Pecorario Scanio, sono i promotori di Coordinamento 2050. Per loro Bianchi “è una candidatura forte e credibile sul piano professionale, programmatico e morale”. Un’ “ottima professionista della comunicazione, dotata di esperienza manageriale al vertice del WWF e di un importante parco naturale”. Ed è, cosa non meno importante nel campo del centrosinistra, “una figura in grado di portare a sintesi la pluralità di percorsi politici della coalizione progressista a suo sostegno, imperniata intorno al M5S guidato dal Presidente Giuseppe Conte. Con lei – hanno sottolineato - è ancora più chiaro chi è davvero e con coerenza al lavoro per una regione verde e solidale, dalla parte della giustizia climatica e sociale”.

Le reazioni degli avversari politici

Nel generale silenzio che si registra nel campo progressista che sosterrà l’elezione di Antonio D’Amato, si registra la reazione di Luciano Nobili (Italia Viva). “Dopo molti rifiuti e porte in faccia, Giuseppe Conte trova in extremis una candidata per il Lazio – ha commentato su Twitter il coordinatore di Italia Viva – Curioso sia andato a cercarla nel centrodestra: la Bianchi è stata nominata presidente del parco delle Cinque Terre dalla giunta leghista di Toti”.

Ed a proposito della Liguria, non potevano mancare le reazioni degli esponenti di centrodestra di quella regione. E’ il caso dei parlamentari liguri Stefania Pucciarelli e Francesco Buzzone che chiedono a Bianchi di confermare la notizia della candidatura. Perché “se così fosse – hanno scritto i due leghisti in una nota - le chiediamo di dare le dimissioni da presidente del Parco delle Cinque terre, perché il ruolo che ricopre deve essere estraneo a qualunque dinamica di partito”.

La guida del parco nazionale

Sul parco, patrimonio Unesco che Bianchi presiede dal 2019, si è concentrato anche il commento di Giovanni Toti. Il governatore, nel ricordare di aver “dato l’intesa al ministro” per la sua nomina, ha ricordato che quello deve essere “un impegno a tempo pieno e serio”. E pertanto, ora spetta a Bianchi decidere cosa fare. “La scelta è sua e deve valutarne l'opportunità, dal momento che l'impegno che si era presa sul parco è a tempo pieno” e full time sarà anche la campagna elettorale che, da qui al 12 febbraio, vedrà protagonista la conduttrice di Linea Blu. A meno che, a sorpresa, non decida di rinunciarvi.