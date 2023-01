Regionali, Bianchi con Conte al mercato di Monteverde: "Qui la riqualificazione è attesa da decenni"

Prima l’incontro con Confcooperative, poi con l’ordine degli architetti di Roma e del Lazio. Tra i due appuntamenti, nella fitta agenda mattutina di Donatella Bianchi, ha trovato posto anche un appuntamento sul territorio. Con il presidente pentastellato Giuseppe Conte ha infatti visitato un mercato rionale, quello di piazza San Giovanni di Dio.

Il mercato di Monteverde

La candidata alle regionali, in compagnia del leader pentastellato, si è intrattenuta tra i banchi di Monteverde. “Siamo in una struttura necessaria per il quartiere – ha premesso la nota giornalista Rai – i mercati rionali sono un fronte di prossimità per le famiglie che oggi non ce la fanno nemmeno a fare la spesa e che in una struttura come questa possono avere credito, ma guardate in quali condizioni”.

La rigenerazione attesa da decenni

Le lamiere ossidate sui tetti dei box, le saracinesche abbassate, restituiscono un’immagine fin troppo comune nella Capitale. Spesso i progetti di riqualificazione, richiesti e talvolta anche finanziati, restano fermi al palo. Succede in quadranti molti diversi tra loro ed accade anche a Monteverde . “Sono decenni che si aspetta una rigenerazione di questo mercato, c'è un progetto, bisogna finanziarlo, lo deve fare la Capitale, e naturalmente la regione quando noi saremo alla presidenza farà di tutto per sostenere questa soluzione”.

Tra la condizione presente e quella futura, va considerata anche quella passata. Perché, come accennava l’ex presidente del WWF Italia, oggi in corsa per il post- Zingaretti, per il mercato di piazza San Giovanni di Dio erano “previsti investimenti nel 2010 per realizzare interventi che qui non si sarebbero mai potuti effettuare trattandosi di una zona vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, con il risultato che 2,5 milioni di euro sono stati risarciti alle aziende che dovevano costruire”.

L'impegno a favore del mercato rionale

Quella mancata riqualificazione, con le conseguenze che ha prodotto, rappresentano quindi “una brutta pagina”. Resa tale anche dal fatto che ha coinvolto “un mercato che ha 60 anni di vita” ha ricordato Bianchi, e che quindi è “un simbolo per questa città”. Secondo la candidata alla regione del M5s e del Polo progressista di sinistra ed ecologista, non tutto è perduto. Perché, “oggi c'è un progetto molto più sostenibile che va finanziato che va finanziato e ci auguriamo che il comune lo faccia in tempi rapidi. La regione, se diventerò presidente- ha ribadito Bianchi - darà il massimo sostegno a queste iniziative di rigenerazione'”. Suona come una promessa.