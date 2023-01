Elezioni regionali, Bianchi: "Candidata per rappresentare tutte le donne"

Dei tre candidati alla presidenza della regione Lazio, Donatella Bianchi è l’unica donna. Una differenza, rispetto ai rappresentanti messi in campo dal centrodestra al centrosinistra, che la storica conduttrice di Linea Blu rivendica apertamente.

Candidata per rappresentare tutte le donne

“Sono orgogliosa di essere l’unica donna candidata e sono orgogliosa che nelle nostre liste ci siamo tante donne – ha dichiarato la giornalista Rai, già presidente del WWF Italia, nel corso di un’iniziativa alla Società romana nuoto – sono una donna che si candida alla guida di questa Regione e mi sono candidata per rappresentarle”. Ma non è solo di questo che si è parlato nel corso dell’incontro svoltosi sul Tevere.

Il rapporto con il Polo progressista

L’appuntamento organizzato dal Polo progressista, ha rappresentato anche l’occasione per ribadire alcuni temi. A partire da quello dell’alleanza perché, la giornalista televisiva, non è sostenuta soltanto dal Movimento 5 stelle. In sala ed al tavolo dei relatori, si sono visti esponenti come Stefano Fassina, Paolo Cento, Loredana De Petris, l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio e la sindacalista della Cgil Tina Balì. “Ringrazio il Polo progressista di sinistra ed ecologista, una forza politica che fa della sinergia con l’associazionismo e i movimenti civici un tratto distintivo e qualificante della propria azione politica, per aver deciso di sostenere la mia candidatura assieme al Movimento 5 Stelle”.

A proposito del supporto incassato dal Polo progressista, Donatella Bianchi ha spiegato che “Il nostro è un incontro sui temi, sui programmi, sulle prospettive, sugli obiettivi. Gireremo insieme la Regione incontrando i cittadini e le cittadine per raccontare in che modo vogliamo trasformare la nostra splendida Regione”.

Il Reddito di cittadinanza

L’iniziativa ha offerto l’occasione, per l’ex presidente del WWF Italia in corsa alle regionali, anche per tornare su un tema che è caro a molti elettori: il reddito di cittadinanza. “Siamo contenti che D’Amato voglia istituire un fondo per aiutare i percettori di reddito che a causa delle scelte del governo Meloni resteranno senza alcun supporto economico. Ma vorrei ricordare a D’Amato che diverse settimane fa Conte ha lanciato questa stessa proposta e che io oggi torno a ribadire” ha sottolineato Bianchi.

“Al governo della Regione noi costruiremo strumenti analoghi al Reddito di cittadinanza per aiutare chi è in difficoltà rompendo la retorica delle destre per cui la povertà è una colpa – ha aggiunto Bianchi che, sul tema, ha incalzato anche il competitor di centrosinistra – Sono curiosa però di sapere cosa ne pensa Calenda delle uscite di D’Amato visto che sul Reddito di cittadinanza ha sempre avuto posizioni più vicine alla destra”. Come a dire che, sulla questione, c’è una differenza sostanziale: la coalizione che sostiene la Bianchi è coesa. Invece quella che supporta D’Amato, sul tema del Reddito di cittadinanza, non è affatto detto che lo sia.