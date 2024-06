Domus ecologiche per i negozi: l'ipotesi allo studio per migliorare la raccolta in vista del Giubileo

Realizzare delle "domus ecologiche" all'esterno dei locali, così da facilitare la raccolta differenziata delle utenze non domestiche ottimizzando ed efficientando il sistema. È l'obiettivo dell'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi che, insieme alle associazioni di categoria dei commercianti (Confcommercio, Confesercenti, Unindustria, Confartigianato), ha annunciato l'avvio di uno studio per far partire, finalmente, il progetto.

Si tratta di una delle strategie che si punta a mettere in campo in vista del Giubileo, per migliorare il decoro degli spazi pubblici cittadini, specie nelle zone a più alta concentrazione di attività commerciali. L'iniziativa segue quando previsto all'interno di una memoria di giunta di giugno 2023.

Nell'atto gli assessori impegnavano Alfonsi ad attuare la realizzazione di domus ecologiche, appunto. Strutture definibili come punti di raccolta dei rifiuti urbani, delimitati con sistemi di recinzione a basso impatto edilizio e facilmente rimovibili in caso di dismissione, poste per lo più in aree destinate a parcheggio a margine strada. Per l'installazione non si rende necessaria nè la richiesta di permessi a costruire o altra autorizzazione, né la verifica dell'eventuale sottrazione di standard di parcheggi pubblici.

È la municipalizzata deputata a scegliere la loro ubicazione, a braccetto con l'amministrazione di Roma Capitale, e in particolare modo dei municipi ora che sono in vigore, lo ricordiamo, le Ama di municipio. Tutto a proprio onere e spese. I costi connessi con la realizzazione, gestione, manutenzione delle domus trovano copertura nella Tari, la tassa sui rifiuti versata ogni anno dai romani. Una strategia di raccolta, quella dei punti recintati dove gli utenti sono chiamati a portare i sacchetti da casa, o nel caso specifico dai negozi, bar e ristoranti, promessa da anni e inserita puntualmente nei piani industriali dell'azienda Ama, ma rimasta per lo più sulla carta.