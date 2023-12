Gelaterie e rosticcerie in centro, residenti preoccupati: “Sindaco, sta per scadere il divieto di nuove aperture”

Bloccare l’apertura di nuove gelaterie e pizzerie al taglio nelle strade del centro. È questa la richiesta che arriva da chi abita in quei territorio e di cui si è fatta interprete la Racv, la rete di associazioni per una città vivibile.

La richiesta dei comitati

Il network che riunisce sedici realtà, tra comitati e associazioni locali, dopo aver promosso una mobilitazione contro la proroga delle “Osp emergenziali” voluta dal governo, è tornata in azione. Questa volta, la proroga, è la stessa rete a volerla ottenere. Ma si tratta di una cosa diversa. A chiedere di essere prorogato è infatti il divieto di apertura dei cosiddetti laboratori artigianali alimentari nelle strade del “sito Unesco”. Su questo tema, l’amministrazione è chiamata a prendere una decisione in tempi stretti.

Un divieto che scade a fine mese

“Ci rivolgiamo nuovamente a lei” si legge nella lettera inviata dalla Racv all’assessora Monica Lucarelli “dopo che le nostre precedenti richieste, in data 4 e 21 novembre, inviate al presidente della commissione commercio ed a lei per conoscenza, sono rimaste senza alcun riscontro”. Quello che viene chiesto è di prorogare il divieto di apertura di attività trasformazione come le rosticcerie, i negozi di kebab, le gelaterie. “Il 31 dicembre – ha ricordato Nicola Barone, presidente del comitato di quartiere Monti – scade la proroga e noi siamo molto preoccupati e sorpresi dal silenzio dell’amministrazione. Quello che chiediamo è che i divieti di apertura dei laboratori artigianali alimentari, nelle strade del centro, vengano prorogato di altri tre anni”.

Lo scorso 31 maggio l’assemblea capitolina aveva votato una delibera sul classico filo di lana. L’indomani, infatti, sarebbe venuta meno l’efficacia di un altro provvedimento comunale, votato nel 2022, che fissava dei divieti per l’apertura sia di negozi di souvenir che di attività commerciali, artigianali e alimentari. Di entrambe i settori, in centro, è stata accertata una saturazione.

Il regolamento approvato a giugno

La delibera approvata nel 2023, prima del voto in aula, consentiva l’apertura di gelateria, kebab, e attività simili. Era una possibilità legata a una serie di paletti che, ad esempio, limitava di molto la possibilità di consumare sul posto il prodotto acquistato. La discussione che è seguita in Aula, ha spinto i consiglieri a trovare una soluzione salomonica: una proroga del divieto di aperture, di ulteriori sei mesi. Quella scadenza, a fine mese, giunge al termine.

“Useremo questo tempo per acquisire informazioni più approfondite, più utili e puntuali, in modo da individuare le azioni migliori da metter in campo per la nostra città” aveva commentato all’epoca del voto la capogruppo democratica Valeria Baglio. Il tempo delle valutazioni è giunto a scadenza e i comitati, protagonisti di una mobilitazione in campidoglio proprio su questo tema, sono tornati a chiedere di affrontare la questione. E, quindi, di vietare nuove aperture di rosticcerie e gelaterie per i prossimi tre anni.