Nel centro di Roma in arrivo un'invasione di nuove gelaterie e pizzerie al taglio

Il 31 dicembre scade il divieto di apertura per nuove attività di artigianato alimentare nel cosiddetto sito Unesco. A partire dal primo gennaio, quindi, le strade del centro potranno essere interessate dalla richiesta di apertura di nuove pizzerie al taglio, gelaterie, negozi che vendono kebab e fast food. Uno scenario che, chi abita in quei territori, vorrebbe fosse evitata.

La saturazione del centro storico

Il centro storico, ha rilevato Laura Franchitti, presidente della Rete di associazioni per una città vivibile (Racv) “è già saturo all’inverosimile” ed in mancanza della proroga del divieto “sarà invaso da ogni tipo di attività alimentare da asporto”. Questa condizione “avrà conseguenze gravissime sulla vivibilità, sulla conservazione e sul valore delle aree interessate, sulla mala movida , sulla raccolta dei rifiuti; e fa intravedere il grosso pericolo che aree di pregio tutelate ed uniche al mondo si trasformino in luna park o mangiatoie ad uso turistico”.

La proroga del divieto in scadenza

Il Campidoglio lo scorso 31 maggio, ha approvato una delibera che fissa le norme per l’apertura di attività commerciali in centro. Dopo una lunga discussione in aula, l’assembla ha deciso di limitare a sei mesi il divieto di inaugurare nuovi laboratori artigianali alimentari. “Useremo questo tempo – aveva commentato la capogruppo democratica Valeria Baglio, riferendosi ai sei mesi – per acquisire informazioni più approfondite, più utili e puntuali, in modo da individuare le azioni migliori da metter in campo per la nostra città”. È arrivato il momento di prendere una decisione che, la rete di associazioni e comitati, auspicano sia di prorogare i divieti.

In aumento i laboratori alimentari in centro

A supporto della propria richiesta, gli abitanti del centro ed i cittadini che temono possa trasformarsi in un “luna park” ad uso turistico, hanno portato i risultati sugli indici di saturazione. La loro revisione “attualizzata al mese di ottobre 2023 e redatta a cura del dipartimento sviluppo economico – si legge in una nota inoltrata dalla RACV – dimostra che la tendenza al decremento delle attività commerciali di tipo alimentare si è invertita”. Nel periodo d’indagine che andava dal 2017 al 2022 queste attività, tra le strade del “sito Unesco”, erano passate dall’essere 1843 a 1163. Un calo significativo, pari al 37%. Questo trend però si è modificato al punto che, nell’ultima indagine, sono tornati ad essere 1237. Com’è possibile?

La richiesta dei comitati

“Questa inversione di tendenza dei decrementi delle attività, registrata nell’indagine condotta nell’ottobre 2023 – hanno ipotizzato i comitati locali - può essenzialmente essere spiegata con le attività che avevano chiuso durante il Covid e che hanno riaperto alla sua conclusione, e con i passaggi di titolare di tali attività conseguenza dei subentri avvenuti anch’essi nel periodo seguente al Covid”. Insomma, il numero di gelaterie, rosticcerie e pizzerie al taglio, nelle strade del centro, è tornato a salire. Motivo per cui, le 13 realtà che tra comitati ed associazioni si riconoscono nella Rete per una città vivibile (Racv) tornano in pressing sul Campidoglio per chiedere di prorogare, ulteriormente, il divieto di nuove aperture.