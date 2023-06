Vietare Airbnb e affitti brevi nel Centro storico? Roma studia la ricetta di Firenze

Vietare l'utilizzo di immobili residenziali per affitti turistici brevi, vedi Airbnb, nel centro storico cittadino? Firenze lo ha fatto e anche Roma, a quanto pare, starebbe studiando l'idea. A non escludere la possibilità è lo stesso assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Quella fiorentina, "è una soluzione che merita molta attenzione - ha dichiarato - vogliamo capire quanto sia davvero efficace, non ci possiamo permettere migliaia di ricorsi". Nulla di deciso ancora, ma un'ipotesi sul tavolo per frenare la trasformazione urbanistica del Centro storico, sempre più svuotato di residenti e botteghe storiche e sempre più animato da attività ricettive, ristorazione e affittacamere.

"Rimane assurdo - commenta ancora Onorato - che il governo Meloni non abbia il coraggio di varare regole certe e fornire strumenti adeguati per fermare la trasformazione dei centri storici di Roma e delle altre città d'arte in giganteschi affittacamere senza regole e senza anima". E ancora: "La bozza del ddl ipotizzato dal Governo è un provvedimento inefficace già in partenza. Con due notti minime di permanenze non cambia nulla e le multe proposte non sono un deterrente per chi vuole violare le regole".

Come funzionerà a Firenze

Il provvedimento preso dal capoluogo toscano e già attivo dal 1 giugno vieta in sostanza l'utilizzo di immobili con destinazione residenziale per affitti turistici in tutta l'area Unesco del centro storico di Firenze. Ad annunciare la disposizione è stato il sindaco Dario Nardella, che ha spiegato come sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale. "Da oggi, primo giugno, prevediamo in tutta l'area Unesco della città il divieto ad attivare nuove destinazioni d'uso residenziale per affitti turistici brevi - ha detto il primo cittadino - La misura non interessa immobili affittati con Airbnb, affittacamere, B&b, già attivi".

Anche il primo cittadino di Firenze è critico sulla bozza del governo, che "non contiene nessuno strumento utile ed efficace ad affrontare il problema della residenzialità nelle città, del caro affitti, e dell'impatto dei flussi turistici sul mercato immobiliare".