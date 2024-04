Torvaianica, vietata la balneazione: bandiera rossa per quasi 2 chilometri di costa

Le acque del comune di Roma sono eccellenti ed anche nella provincia, secondo il report annuale redatto dall’Arpa Lazio, la media è alta. Ci sono delle eccezioni.

L'ordinanza del comune

Basta allontanarsi di poco dal litorale capitolino per imbattersi in importanti criticità. È il caso di Torvaianica alle cui spiagge, in base a quanto stabilito dall’ordinanza firmata il 23 aprile dalla sindaca Veronica Felici, bisogna prestare attenzione. È infatti stata vietata la balneazione a quasi due chilometri di costa. La decisione della sindaca è arrivata dopo aver ricevuto, dalla regione Lazio (direzione regionale ambiente) la comunicazione sulle aree “idonee alla balneazione”. Al fine di garantire “la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica”, l’amministrazione di Pomezia ha vietato il bagno su, 1,75 km di spiaggia.

Le spiagge interessate dai divieti

I divieti valgono per i 250 metri di costa a destra e sinistra del fosso Pratica, del fosso della Crocetta, del fosso Orfeo e nei 250 metri a sinistra del fosso Rio Torto. Le spiagge, è stato disposto dalla sindaca Felici, dovranno essere provviste anche di una segnaletica che renda chiaro quali sono le aree risultanti “non idonee” alla balneazione. I divieti restano in vigore fino ad un diverso esito delle analisi batteriologiche condotte dall'Arpa Lazio su campioni di acqua prelevati sul litorale.