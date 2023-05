Distrutta la targa del giardino dedicato a Willy Monteiro: "Gesto vergognoso, la ripristineremo"

E’ stata divelta la targa che il municipio I aveva fatto sistemare nell’ottobre del 2020 nel giardino Guglielmo Pepe. Era quella che raffigurava Willy Duarte Monteiro. E’ a lui, infatti, che l’ente di prossimità aveva intitolato il giardino.

Il giardino dedicato a Willy

Per commemorare il giovane barbaramente assassinato a Colleferro, nel giardino antistante il teatro Ambra Jovinelli, era stata installata una targa. Vi era raffigurato il volto sorridente del ragazzo di Paliano, “Vittima dell’odio e della violenza - si legge ancora oggi nel pannello - per non aver fatto finta di non vedere”.

L'esigenza delle videocamere

“Anche la foto è stata deturpata” ha commentato Stefano Marin l’assessore all’ambiente, in riferimento all'atto vandalico perpetrato nel giardino dell'Esquilino. “Purtroppo è l’ennesima dimostrazione che senza le telecamere Termini rimane una zona fuori controllo. Servirebbero in tutta la città e lì in particolare” ha sottolineato Marin.

La condanna e la promessa

E’ quindi durata meno di tre anni la targa che, neppure un mese dopo l’omicidio, l’amministrazione aveva deciso di dedicare al giovane. I vandali che si sono introdotti nell’area, secondo la ricostruzione del municipio nella notte tra il 29 ed il 30 maggio, hanno divelto il palo per poi accanirsi sull’immagine del ragazzo. “Provvederemo al più presto a ripristinare le condizioni di quella targa – ha commentato Marin – è stato un atto vergognoso”.